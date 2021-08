Un premier clone d'Apple Watch 7 avant la sortie officielle

Il y a 2 heures

Alban Martin

5



Les rumeurs s'intensifient autour des nouveautés Apple attendues pour le mois prochain. Après les fuites des bracelets en 41mm et 45mm laissant supposé un changement de taille, voici des images censées montrer des clones des prochains modèles d'Apple Watch Series 7. Ils sont apparemment conformes aux informations publiées récemment.

Déjà des clones de l'Apple Watch 7

Les photos, partagées par l'utilisateur connu sous le nom de "Majin Bu" (clin d'oeil à DBZ), montrent des contrefaçons de l'Apple Watch 7 en gris sidéral, argent et noir. On les trouve en aluminium et en acier inoxydable. La conception des clones correspond étroitement à la refonte annoncée pour l'Apple Watch, à savoir des bords plus carrés un peu comme ceux de la gamme iPhone 12, les iPad Air 4, les iPad Pro 2021 et même sur les iMac 24 pouces.

Bien qu'il s'agisse de clones et non de montres Apple légitimes, les photos donnent un bon aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre à la mi-septembre quand la firme de Cupertino présentera ses nouveautés aux côtés des iPhone 13. Majin Bu a expliqué que ces clones de l'Apple Watch Series 7 se vendront environ 60 $ en Chine.

La conception de l'Apple Watch Series 7 n'a été vue jusqu'à présent qu'à travers des rendus basés sur des images divulguées et des documents CAO provenant des sources d'approvisionnement, avec deux longues grilles de haut-parleurs le long du côté gauche de l'appareil, des bords carrés et un boîtier plus mince.

Bien que l'Apple Watch 7 devrait être plus fine de 1,7 mm par rapport à la Series 6, il convient de garder à l'esprit que ce changement n'a peut-être pas été intégré aux clones.

Les clones des produits Apple populaires sont couramment fabriqués en Chine, souvent dans l'espoir de duper les clients, mais aussi pour satisfaire certaines personnes voulant avoir un objet ressemblant à ceux d'Apple mais dix fois moins cher. Le problème est si répandu qu'Apple dispose d'une équipe dont le seul objectif est de sévir contre les produits contrefaits et d'empêcher leur vente. Mais en Chine, la copie n'est pas vraiment sanctionnée par la loi...



Cela nous rappelle en tout cas les clones de AirPods 3 aperçus en avril dernier, alors que les nouveaux écouteurs ne sont pas toujours pas officiels du côté d'Apple. Mais ils étaient en tout point concordant avec les rumeurs les plus crédibles.

Quelles nouveautés pour l'Apple Watch 7 ?

L'Apple Watch 7 devrait être dévoilée par Apple dès le mois prochain, probablement aux côtés de la gamme iPhone 13, offrant une technologie d'affichage améliorée et une connectivité Ultra Wideband, un processeur plus rapide, une batterie plus grande, et donc un nouveau design.