UFL : un concurrent à FIFA 22 et eFootball annoncé sur next-gen

Voilà une annonce aussi importante que l'arrivée de Messi au PSG. FIFA et PES (eFootball) vont avoir un sérieux concurrent avec UFL, un nouveau jeu vidéo de football à classer dans la catégorie simulation. La vidéo qui accompagne le communiqué n'est pas avare en détail et nous donne déjà envie d'en savoir plus.



Présenté par surprise mercredi soir lors de la Gamescom 2021, UFL ne dévoile pour le moment aucune date de sortie, mais se contente de préciser qu'il sera disponible sur "les plateformes majeures". Au vu des graphismes, on comprend qu'il sera lancé sur PS5 et Xbox Series X, mais aussi certainement sur les PS4, Xbox One, PC, Mac. Espérons également sur mobiles.

Un projet développé pendant 5 ans

Voici les quelques informations officielles qu'on a à date. Le titre est développé par le studio Strikerz depuis 2016. Il s'agit d'une nouvelle société qui mise apparement très gros sur ce coup. En effet, UFL a soigné principalement le gameplay et le contenu avec la possibilité "créer leur propre club avec plus de 5.000 footballeurs sous licence et affronter d'autres joueurs du monde entier". On aura donc doit aux vrais joueurs comme Messi, Ronaldo, Mbappé, tout cela grâce à un accord conclu avec le syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPRO).

UFL est une expérience révolutionnaire

L'idée du studio est claire :

Nous voulons réinventer le football dans les jeux vidéo (...) en offrant aux joueurs du monde entier une expérience révolutionnaire, excitante et juste. Nous avons hâte de vous en montrer plus à propos du jeu.

Pour épater la galerie, UFL utilise le moteur Unreal Engine 5, ce qu'a promis de faire également Konami pour eFootball 2022. Quand on se rappelle de la démo du moteur sur PS5, on ne peut qu'être pressé de tester ce UFL.



Attention toutefois, il est précisé que le jeu sera gratuit, sur un modèle free-to-play mais "sans paiement obligatoire ou annuel". On imagine que la recette utilisée par des jeux comme Fortnite a été retenue avec la personnalisation via des microtransactions.



En attendant d'en savoir plus sur UFL, les petits gars de Electronic Arts doivent trembler car leur hégémonie pourrait prendre fin avec le renouveau de PES et l'arrivée de UFL.



Pour patienter, regardez minutieusement la vidéo trailer de UFL :