Apple TV+ s'offre Scarlett Johansson et Chris Evans dans "Ghosted"

Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir



Les studios Apple viennent de réaliser un nouveau coup avec le futur film Ghosted, un titre qui réunira Scarlett Johansson et Chris Evans. Il s'agit d'une aventure d'action romantique qui sera dirigée par Dexter Fletcher (Rocketman, Bohemian Rhapsody), basé sur un script de Paul Wernick et Rhett Reese, les scénaristes des films Deadpool et Zombieland.

Un film avec un casting de rêve à venir sur Apple TV Plus

Comme le rapporte Deadline, il s'agit du dernier accord en date pour la société Skydance du producteur américain David Ellison, qui vient de sortir The Tomorrow War avec Chris Pratt sur Amazon, Without Remorse avec la vedette de Michael B. Jordan, et d'annoncer Victoria Mahoney pour diriger Old Guard 2, la suite d'une production Netflix. Alors qu'Apple a récemment publié le film CODA, elle est en production sur Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese, le film Emancipation de Will Smith et Antoine Fuqua, ainsi que Kitbag réalisé par Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte et Jodie Comer dans le rôle de sa femme Joséphine.

© MEGA

Il s'agit du dernier accord pour Johansson depuis que ses avocats ont intenté une action en justice contre Disney pour la décision du studio de sortir Black Widow en achat premium sur Disney+. Le différend est devenu un terrain d'essai pour les stars et leurs représentants qui cherchent à cimenter un nouveau modèle d'accords sans bonus arrières, lorsque les studios transforment les titres en streamers. Johansson vient d'avoir son premier enfant avec son mari et rédacteur en chef de Saturday Night Live et présentateur de Weekend Update Colin Jost.



Elle et Evans ont travaillé ensemble dans trois films Avengers, ainsi que Captain America : Winter Soldier et Captain America : Civil War. Reste à connaitre les détails sur le film Ghosted, tout comme une date de sortie potentielle. Visiblement, le calendrier de 2022 est déjà bien chargé du côté de la firme de Cupertino et de son service Apple TV+.