LEGO Star Wars Battles arrive bientôt sur Apple Arcade

Hier à 21:16

Medhi Naitmazi

L'un des prochains titres phares d'Apple Arcade se nomme LEGO Star Wars Battles, un jeu qui devrait plaire aux nombreux fans des deux univers. Les jeux LEGO associés à d'autres franchises nous ont très souvent plu sur iOS.



LEGO Star Wars Battles : un tower defense alléchant

Annoncé discrètement, LEGO Star Wars Battles sera évidemment jouable sans publicité, achat intégré ou autre. Mieux, on pourra s'y frotter sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV, avec une manette de jeu.

En ce qui concerne le contenu du futur jeu de TT Games, attendez-vous à des combats multijoueur PvP en temps réel dans des lieux bien connus aux quatre coins de la galaxie. Attaquer, défendre, collectionner, améliorer et adapter sont les maîtres-mots de ce tower defense qui pourrait bien faire de l'ombre à des titres déjà bien ancrés. Outre une jolie réalisation, le studio s'appuiera sur les deux côtés de la force qui permettra de varier le gameplay et les plaisirs selon son humeur. Vous êtes plutôt Luke Skywalker ou Dark Vador ?

Rendez-vous le 24 septembre prochain pour en découdre (et oui, nous avons la date de sortie en exclusivité). En attendant, n'oubliez que le service de jeu Apple Arcade propose désormais plus de 200 titres pour seulement 4,99€/mois ou 49,99€/an. Et même moins avec Spliiit par exemple.

