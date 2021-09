La Tesla Roadster ne sera pas disponible avant 2023

Lorsque l'on est fan de Tesla, mieux vaut être patient. Si acheter ou du moins regarder des vidéos sur la Tesla Roadster vous intéresse, soyez patient car rien n'est prévu avant 2023 au minimum. Musk vient de le confirmer en toute décontraction comme à son habitude via un simple tweet.

Si Tesla a énormément de qualités et de talent, il est vrai que du côté des dates de sortie il ne faut pas trop avoir confiance. Elon Musk, capitaine du projet, semble adorer s'emballer et annonce fréquemment une date de sortie officielle avant de se raviser et de repousser celle-ci à plusieurs reprises.

Les exemples sont nombreux et ceux en cours comme le Cybertruck ou encore la conduite autonome de niveau 5 confirment les propos. Mais ce n'est pas fini... Dans son rôle habituel ou il aime répondre à des internautes sur Twitter, l'une de ses réponses nous a tapé dans l'œil.



2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.