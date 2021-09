Layton’s Mystery Journey+ est "gratuit" sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Layton’s Mystery Journey+ est de sortie sur Apple Arcade, quelques semaines après son annonce ici-même. C’est le deuxième titre du service à sortir pour cette rentrée 2021 après Zen Pinball Party.



Il s'agit du tout premier épisode spécialement conçu pour les mobiles et qui a fait ses débuts sur App Store en 2017. Mais au lieu de payer 18€, vous pouvez l'avoir "gratuitement" avec Apple Arcade.



Layton’s Mystery Journey+ : la version Plus pour les abonnés

Développé par LEVEL-5, l'Aventure Layton Journey - Katrielle et la conspiration des millionnaires - est donc le dernier épisode en date de la série "Layton". Vous y suivez une certaine Katrielle au cœur de Londres. Le prétexte pour une quête énigmatique, humoristique et flegmatique où la jeune héroïne recherche son père disparu, le Professeur Hershel Layton. Une enquête qui permet de visiter les sites les plus célèbres de Londres à bicyclette, du palais de Westminster à Tower Bridge, résolvant affaire après affaire jusqu'à finalement découvrir à son insu la vérité derrière la conspiration des millionnaires.

Aidez Kat à trouver des indices, élucider des mystères, déduire la vérité et résoudre des énigmes originales ! Redécorez l'agence et habillez Kat de différentes tenues pour correspondre à l'affaire en cours (ou selon vos envies). Avec douze affaires fascinantes, sept millionnaires et une énorme conspiration, Kat arrivera-t-elle seulement à retrouver le professeur ?

Les aventures Layton ont connu un énorme succès sur Nintendo avec des défis ingénieux, des mini-jeux, des personnages attachants et des rebondissements inattendus que l'on retrouve évidemment ici. Si vous aimez les point & click à la sauce BD, vous pouvez le télécharger les yeux fermés. Si vous hésitez, consultez notre test.



Ce jeu est disponible en anglais, français, italien, allemand, espagnol et hollandais. A noter qu'il faut évidemment un abonnement Apple Arcade pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Comptez 4,99€ par mois ou 49,99€ par an.

Télécharger le jeu Layton’s Mystery Journey+