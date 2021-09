Bon plan de la rentrée : 3 ampoules connectées multicouleurs à 27,90€

Chez Amazon, tous les moments importants de l'année sont l'occasion de lancer des opérations promotionnelles de grande ampleur. Pour la rentrée des classes, Amazon organise depuis quelques jours des ventes flash avec parfois des petites pépites... Une vente a attiré notre attention !

3 ampoules connectées à seulement 27,90€

Normalement disponible au prix de 43,89€, la marque TP-Link propose une magnifique remise sur son pack de 3 ampoules connectées et multicouleurs. Vous pouvez dès maintenant acheter le pack à seulement 27,90€ ce qui représente tout de même une réduction de -36% sur une durée limitée. Pourquoi cette offre vaut le coup d'être relayé ? Essentiellement parce que ces ampoules E27 comportent des caractéristiques qui vont forcément vous intéresser.



Tout d'abord, les ampoules fonctionnent sans avoir besoin d'un hub, à travers une application iOS et Android dédiée vous pouvez les connecter directement au réseau WiFi personnel 2,4 GHz de votre box internet.

L'ampoule est compatible avec la domotique d'Apple, vous pourrez donc les allumer ou les éteindre depuis l'application Maison disponible votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac. Niveau assistant vocal, nous avons le trio, les ampoules de TP-Link prennent en charge Siri, Alexa d'Amazon, mais aussi Google Assistant, comme ça pas de jaloux...

TP-Link annonce aussi une prise en charge de 16 millions de couleurs, vous allez pouvoir créer vos propres effets d'éclairages et ajuster l'intensité de la lumière comme vous le souhaitez. L'idée peut être parfaite pour une ambiance romantique ou pour une soirée gaming !



Les ampoules LED TP-Link vous feront aussi économiser de l'énergie, le fabricant explique qu'elles sont conçues pour consommer 85% d'énergie en moins que la majorité des ampoules LED.

En ce qui concerne la durée de vie, nous sommes sur une durée d'environ 13 ans et demi avec une utilisation de maximum 3 heures par jour.

À noter que pour les abonnés Prime, vous les recevez demain ou au plus tard dimanche sans frais supplémentaires. Si ça, ce n’est pas merveilleux...