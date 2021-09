Apple cherche à rassurer ses employés au travers d'une vidéo en interne

Hier à 22:56 (Màj hier à 22:56)

Corentin Ruffin

Même les entreprises qui font le plus rêver font faces à des problèmes et des questionnements avec leurs employés, c'est notamment le cas d'Apple, qui a décidé d'évoquer les préoccupations récentes de ses employés dans une vidéo interne. Plus particulièrement, c'est l'équipe de Deirdre O'Brien, responsable de la vente au détail et des ressources humaines chez la Pomme, qui a décidé de partager cela quelques jours avant la fête du Travail.

Dans cette vidéo, on retrouve d'importants sujets, comme le lieu de travail, le nombre croissant d'employés ou encore l'inégalité salariale.

Apple répond aux préoccupations récentes des employés

Au cours des dernières semaines, certains employés d'Apple ont pris la parole sur Twitter pour faire part de leurs frustrations au travail, déclenchant ainsi le mouvement "AppleToo". Créée par un groupe d'employés, l'initiative "Apple Too" fait pression pour qu'Apple "tienne sa promesse d'inclusion, de diversité et d'équité", comme l'indique le site web.



Nos confrères de MacRumors ont eu la chance de voir la vidéo qu'Apple a décidé de diffuser en interne, répondant ainsi aux différentes inquiétudes. Dans cette dernière, on y retrouve Deirdre O'Brien demander aux employés qui rencontrent des problèmes sur leur lieu de travail d'en parler à leurs responsables et à leur "partenaire de relations commerciales".

Maintenant, je veux que vous entendiez ceci directement de moi. Premièrement, si vous avez un jour des inquiétudes concernant votre salaire chez Apple, parlez-en à votre responsable ou à votre partenaire en relations humaines. Et deuxièmement, si vous voulez signaler un problème concernant votre environnement de travail, venez nous en parler, s'il vous plaît. Sachez que nous disposons d'une procédure confidentielle pour mener une enquête approfondie, dans le respect de la dignité et de l'intégrité de chacun.

Dans la vidéo, O'Brien ne mentionne pas "AppleToo" par son nom, mais elle note qu'elle a connaissance de "quelques" employés qui "ont posé des questions sur l'équité salariale".

Nous utilisons une méthodologie standard de l'industrie, et nous avons une équipe d'experts dédiée qui gère un processus complet pour surveiller et maintenir l'équité salariale. Et nous nous associons à un tiers indépendant qui analyse notre rémunération chaque année. Si ce travail identifie un écart, nous le comblons. Et notre approche est considérée comme la meilleure de sa catégorie.



