Battlefield Mobile est disponible en soft-launch sur Android

Hier à 17:30

Alban Martin

4



Annoncé en avril dernier, le premier Battlefield pour mobiles est prévu pour sortir en 2022. Présenté en même temps que Battlefield 2042 pour consoles et pC (anciennement Battlefield 6), la version spécifique aux iPhone, iPad et Android se montre déjà grâce à un soft-launch dans plusieurs pays.

Battlefield arrive sur iPhone

Les studios EA et DICE ont promis un Battlefield mobile de grande qualité, bien que complètement différent des versions PC et consoles qu'on connait actuellement. Pour l'adapter parfaitement aux écrans tactiles, Industrial Toys s'est associé à DICE pour la partie développement. Et le premier résultat a commencé à être déployé en Indonésie et aux Philippines sur Android. De nouvelles régions seront ajoutées à l'avenir. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un premier test de jeu et non d'une préinscription à Battlefield Mobile. Cette version nécessite Android 7.0 et versions ultérieures. Pour commencer, cette pré-version dispose de la carte du "Grand Bazar" et du mode de jeu "Conquête". Le contenu complet sera révélé plus tard, à l'approche du lancement.

La page FAQ du jeu confirme également que Battlefield Mobile est gratuit et nécessitera une connexion Internet permanente. Il n'y aura que des objets cosmétiques à acheter et Battlefield Mobile proposera son propre Battle Pass et des objets à débloquer uniques sur la version mobile. D'ailleurs, on apprend également qu'il n'y aura pas de cross-plateform avec les versions console ou PC.



En attendant d'en savoir plus, voici la page Google Play Store pour l'accès anticipé de Battlefield Mobile. Il sera déployé prochainement dans d'autres pays et probablement sur iOS. Qui a hâte d'exploiter la puce A14 et bientôt la puce A15 des iPhone et iPad ? Un vrai Battlefield sur iOS devrait ravir les fans...