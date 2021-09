iPhone 13 : Sky Mobile annonce la "prochaine génération" au 14 septembre

Alors que nous nous rapprochons à grands pas de la présentation prochaine de la nouvelle gamme d'iPhone 13, des entreprises parlent déjà de l'événement et de la commercialisation de l'iPhone. Parmi elles, on retrouve le célèbre opérateur britannique Sky qui annonce aujourd'hui le lancement de "la prochaine génération".

Si le nom d'iPhone 13 n'est pas concrètement cité, il y a fort à parier qu'il s'agit d'une allusion au lancement imminent de l'appareil.

La page Web de l'entreprise indique que "la prochaine génération est sur le point d'arriver" dans le cadre d'une "grande annonce à venir" et encourage les clients à s'inscrire avant le mardi 14 septembre pour avoir accès à une offre exclusive de Sky Mobile.

Vous le voyez venir, vous aussi ?

Sachant qu'Apple devrait organiser un événement le 14 septembre, avec présentation de l'iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7 et les AirPods de troisième génération, on imagine donc que l'opérateur britannique devrait lancer une offre spéciale pour l'occasion...

We think it's time to treat yourself to something new 👀



Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁



👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6