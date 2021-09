Apple devrait augmenter le salaire des employés en Apple Store

Apple s'apprêterait à augmenter les salaires d'une partie de ses salariés français, principalement des employés en Apple Store. Selon les informations de nos amis de chez MacG, la firme à la pomme rêverait à la hausse la rémunération de 40% d'entre eux.

Un salaire minimum en hausse chez Apple

Alors que la société de Tim Cook affiche des résultats insolents avec une moyenne de 15 milliards de dollars de bénéfices trimestriels, elle souhaite étouffer toute grogne potentielle en France en injectant un peu de liquidités.

Se faisant, les plus bas salaires seront revalorisés le mois prochain, ce qui représente environ 900 personnes, sur les 2 258 connus à date dans l'Hexagone. Si le montant de la hausse n'a pas fuité, il faut savoir que le salaire de base démarre à 22 800 euros bruts annuels, soit environ 1480 euros nets mensuels. Les plus hauts salaires se situent apparemment juste sous les 60 000 euros bruts annuels en Apple Store, et même plus chez les managers et autres responsables. Sans parler des développeurs qui oscillent entre 100 et 200K chez la pomme en moyenne.



Si vous travaillez en Apple Store, n'hésitez pas à partager les informations à ce sujet (on salue d'ailleurs DMX13).