Apple Watch Series 7 : une sortie en septembre "malgré des problèmes" selon Kuo

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Alors que nous sommes à quelques jours du prochain évènement organisé par Apple, durant lequel la firme de Cupertino devrait présenter la nouvelle gamme d'iPhone, les AirPods 3 et la nouvelle montre connectée, voilà que l'analyste Ming-Chi Kuo nous donne de nouvelles informations. Et ces dernières concernent l'Apple Watch Series 7, qui devrait être commercialisée ce mois-ci, et ce, malgré des problèmes de production initiaux.

Si on sait que le produit phare de la Pomme devrait connaître une refonte totale de son design, il semblerait qu'Apple ait fait face à quelques soucis.

L'Apple Watch Series 7 : entre changement de design et problèmes

Dans sa nouvelle note partagée, Ming-Chi Kuo reconnaît qu'Apple a rencontré des problèmes de fabrication lors de la production de la nouvelle Apple Watch. Avec un "changement spectaculaire de design" qui s'apparente par des côtés plats et des bords carrés, ainsi qu'une augmentation de la taille des écrans, la Series 7 risque de faire grand bruit.



Kuo indique que les premiers problèmes de production ont été principalement causés par la nouvelle approche d'assemblage de l'écran. Pour être plus précis, Apple a fait face à des soucis de clignotement de l'écran et de sensibilité de l'écran tactile.



Heureusement pour la Pomme et ses fournisseurs, tout est rentré dans l'ordre depuis, avec une production de masse imminente.