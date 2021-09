Football Manager 2022 : deux versions sortiront le 9 novembre prochain

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour les amateurs de football puisque le célèbre jeu de simulation, Football Manager 2022, vient de se trouver une date de sortie. En effet, SEGA vient de publier un communiqué de presse dans lequel l'éditeur donne de nouvelles informations sur sa licence fétiche.



Ainsi, nous savons désormais que la date du 24 novembre 2020 sera bénie par tous les fanatiques de ballon rond, avec une sortie sur PC, Mac, Xbox, Nintendo Switch, Android et iOS.

Football Manager 2022 se trouve une date de sortie

Comme c'est devenu la norme chaque année vers le mois de septembre, SEGA et Sports Interactive viennent d'annoncer Football Manager 2022 Touch et Football Manager 2022 Mobile. Ainsi, Football Manager 2022 Touch sera disponible sur iPad, Android et Nintendo Switch, tandis que Football Manager 2022 Mobile sera disponible sur iOS et Android.



Les détails concernant Football Manager 2022 Mobile et Touch n'ont pas encore été révélés, mais les précommandes seront lancées début octobre, nous permettant d'en savoir plus sur ce qui nous attend. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà hâte d'en savoir plus sur la nouvelle mouture du célèbre jeu de simulation.



En attendant, vous pouvez toujours découvrir la version 2021 :



