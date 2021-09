Bloomberg : l'iMac 2021 bientôt disponible dans toutes ses couleurs en Apple Store

Apple s'est lâché pour la sortie de son iMac 2021 en proposant pas moins de sept couleurs aux clients. Mais il y avait un petit hic, trois couleurs n'étaient et ne sont toujours pas visibles en Apple Store. Une situation embêtante qui devrait bientôt s'améliorer.

Sorti plus tôt cette année, l'iMac 2021 s'est offert une puissance accrue grâce à la puce M1 mais également un nouveau design extérieur qui apporte de la couleur en veux-tu en voilà. Apple nous offre le choix entre 7 couleurs lors de l'achat à savoir l'argent, le rose, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et enfin le violet.

Cependant, bientôt quatre mois après sa sortie, trois couleurs sont toujours indisponibles lors de l'achat sur place en Apple Store. Autrement dit, si vous souhaitez vous offrir l'iMac M1 de couleur jaune, orange ou violet il faut obligatoirement passer par l'Apple Store en ligne.



Une situation qui est en passe de changer car comme l'annonce Mark Gurman de Bloomberg, dans le courant du mois de septembre et de manière progressive, ces trois coloris seront enfin disponibles en boutique.



Une annonce légère mais qui fera à coup sûr plaisir à ceux qui souhaitent s'offrir l'un de ces trois modèles. Cela permettra donc de ne plus attendre la durée d'expédition si vous souhaitez vous le faire livrer en magasin et par la même occasion, il sera possible de les apercevoir en vrai pour se décider plus facilement.



