Epic Games fait appel de la décision du juge Rogers

Il y a 1 heure

Alban Martin

Comme annoncé par son patron, Epic Games a fait appel de la décision rendue dans son affaire contre Apple, prolongeant ainsi la longue bataille juridique entre les deux sociétés. Et ce, malgré l'obligation pour Apple de laisser les développeurs afficher une solution de paiement alternative.





Epic n'est pas satisfait du verdict

La décision, annoncée vendredi, a donné raison à Apple sur neuf des dix chefs d'accusation présentés par ‌Epic Games‌ contre la société de Tim Cook. Epic, dès le début, avait allégué qu'Apple était anticoncurrentiel et qu'elle devrait ouvrir ses appareils à des magasins d'applications tiers, à des méthodes de paiement tierces, etc. Le juge a déclaré que bien que le procès ait montré qu'Apple "se livre à un comportement anticoncurrentiel en vertu des lois californiennes sur la concurrence", ‌Epic Games‌ n'a pas réussi à prouver que l'entreprise viole les lois antitrust.



Le juge a notamment ordonné à Apple de ne pas interdire aux développeurs d'ajouter des liens vers des sites externes pour les achats intégrés. Une semaine avant l'annonce de la décision, Apple a révélé des changements similaires à la politique de l'App Store, mais limités aux seules applications de type "lecteur", telles que Spotify, Netflix et autres. La décision du juge exige qu'Apple étende ce privilège à toutes les applications de l'App Store.

Today: Lost a court case, climbed a mountain, read hundreds of pages of legal papers, wrote some code. Just as determined as ever to fight on until there is genuine developer and consumer freedom in software, and fair competition in each mobile platform software component. pic.twitter.com/5PWD6va6mz — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 11, 2021



L'appel d'‌Epic Games‌, déposé tard dimanche, ne fournit pas de détails sur ce que le développeur du jeu entend contester. Compte tenu du résultat de la décision, cependant, il est probable qu'il tentera à nouveau de convaincre un juge qu'Apple devrait autoriser les magasins d'applications tiers et le « sideloading » sur ses appareils, qu'Apple est un monopole et que la résiliation de son compte de développeur a été illégal et que Fortnite devrait être réintégré sur l'App Store.



Alors que ‌Epic Games‌ a fait appel, signalant son mécontentement vis-à-vis de la décision, Apple l'a qualifié de "victoire retentissante". La firme de Cupertino a, conformément à l'ordonnance du tribunal en vigueur, 90 jours pour s'y conformer et permettre à toutes les applications de se connecter à des sites Web pour réaliser un paiement in-app. On imagine que Netflix, Spotify et autres Canal vont proposer des mises à jour en ce sens, après avoir supprimé le système natif d'in-apps afin d'échapper aux 30% de commission.