Apple Care+ par abonnement est disponible en France

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Outre les nouveaux iPhone 13 présentés cette semaine, Apple a étendu la possibilité d'étendre une garantie AppleCare+ expirée à d'autres pays, dont la France, l'Italie et l'Espagne. De plus, la société a également étendu l'option de renouvellement de la couverture pour les Mac à tous les pays suivants : Allemagne, Australie, Canada, France, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.

La France profite d'une nouveauté Apple Care+

Auparavant, les options de couverture étendue de la garantie ‌AppleCare‌+ pour iPhone, iPad et Apple Watch étaient limitées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Allemagne et au Japon; l'option spécifique au Mac n'était disponible qu'aux États-Unis. Les modifications ont été mises en évidence dans une version mise à jour du document d'assistance AppleCare+.

Dans tous les pays éligibles, si vous avez payé d'avance pour un plan ‌AppleCare‌+ pour ‌iPhone‌, ‌iPad‌ ou Apple Watch, vous pouvez prolonger la couverture mensuellement à la fin de celui-ci. On ne paye ainsi que quelques euros par mois.



Si vous avez payé d'avance pour un plan ‌AppleCare‌+ pour Mac, Apple peut vous donner la possibilité d'acheter une nouvelle couverture qui se renouvelle chaque année.



Apple indique qu'une nouvelle garantie doit être achetée dans les 30 jours suivant la fin de celle d'origine, et les clients peuvent savoir s'ils sont éligibles à une couverture étendue en se rendant sur mysupport.apple.com et en suivant les instructions.



Sauf dans les endroits où la loi locale l'exige, Apple ne fournira pas de notifications indiquant qu'un plan ‌AppleCare‌+ est sur le point d'expirer, les clients doivent donc vérifier par eux-mêmes.



Pour mémoire, ‌AppleCare‌+ offre une couverture de l'appareil après la période de garantie initiale, en plus de couvrir deux incidents de dommages accidentels tous les 12 mois, les clients n'ont qu'une petite franchise à régler pour les réparations ou les remplacements. Quelques dizaines d'euros contre plusieurs centaines quand il s'agit de l'écran par exemple.