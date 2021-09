Bientôt des tests COVID pour tous les employés Apple, même vaccinés

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



À partir du mois prochain, Apple va renforcer ses exigences de test COVID-19 pour les employés. Selon Zoe Schiffer de The Verge, les employés non vaccinés devront subir des tests COVID-19 fréquents, tandis que les employés vaccinés devront également s'y soumettre mais de manière moins fréquente.

Apple exige des tests COVID pour tous les employés

Contrairement à d'autres entreprises américaines, telles que Google et Facebook, Apple n'a pas imposé de vaccins à ses employés et n'exige toujours pas que les travailleurs se fassent vacciner pour rester en poste. Jusqu'à présent, la société a encouragé les tests et la vaccination, sans les rendre obligatoires.



Plus tôt ce mois-ci, Apple a commencé à demander aux employés de fournir des détails sur leur statut vaccinal et a poussé les vaccins à travers une campagne de vaccination interne. La firme de Cupertino propose même des bons pour faire vacciner ses employés via Walgreens ainsi que des centres de vaccination dans la région de la baie de San Francisco et à Austin. Des congés payés sont disponibles pour les rendez-vous de vaccination, tout comme les congés de maladie payés pour ceux qui souffrent d'effets secondaires.

De nombreux employés de l'entreprise travaillent toujours à domicile à ce stade et ne retourneront au bureau qu'en janvier au plus tôt, mais Apple dispose également d'un important effectif dans ses Apple Store. À partir du mois prochain, les employés des magasins devront se soumettre à des tests COVID-19 régulièrement, et même les vaccinés. Ces derniers seront moins sollicités, mais le variant Delta et la diminution des effets du vaccin confirmés par les études de plusieurs pays obligent à tout vérifier.



Les détails sur les plans de test d'Apple sont venus d'une réunion importante en interne, où Cook a également parlé des plans pour un modèle de travail hybride à l'avenir.

Nous avons appris en tant qu'entreprise ce que cela signifie pour tout le monde de venir tous les jours parce que nous l'avons fait auparavant. Nous savons ce que c'est quand presque personne n'entre. Nous ne connaissons pas vraiment le milieu de gamme. Nous devons apprendre.

Cook a déclaré qu'Apple s'était engagé à apprendre et à peaufiner ses plans à l'avenir, et il a déclaré qu'Apple prévoyait de donner à chacun trois jours de congés supplémentaires le trimestre prochain. Aux États-Unis, les employés bénéficieront de ce cadeau la semaine de Thanksgiving.



Que pensez-vous de cette décision d'Apple qui, implicitement, laisse le choix à chaque individu de se faire vacciner ou non ?