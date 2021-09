Les produits Apple à venir : AirPods 3, AirPods Pro 2, MacBook Pro, iMac Pro et iPad Pro

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

9



Le keynote des iPhone 13 passés, il est déjà temps de se concentrer sur la suite. Mark Gurman de Bloomberg vient de partager ses informations sur deux futurs produits Apple.

Gurman s'attend toujours à ce que de nouveaux MacBook Pro et AirPods soient annoncés d'ici la fin de 2021, mais il évoque également les premières sorties de 2022.

De nombreuses nouveautés Apple à venir en 2021 et 2022

Pour l'an prochain, Gurman a déclaré qu'Apple prévoyait de lancer plusieurs produits, y compris de nouveaux AirPods Pro 2, un iPad Pro 2022 redessiné, un Mac Pro repensé avec une puce Apple Silicon, un MacBook Air 2022 redessiné, trois nouveaux modèles d'Apple Watch, et plus encore.

Les précédentes rumeurs ont indiqué que les nouveaux AirPods Pro 2 comprendront de nouveaux capteurs de mouvement pour le suivi de la condition physique, ainsi qu'une conception plus petite qui élimine les tiges sous les écouteurs, un peu comme les derniers Beats Studio Buds. Entre temps, les AirPods 3 seront lancés, probablement aux côtés des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X d'ici novembre. Quant à l'iPad Pro 2022, le journaliste de Bloomberg avait annoncé que la firme de Cupertino testait un nouveau dos en verre avec prise en charge du chargement sans fil et la recharge inversée pour alimenter des AirPods ou une Apple Watch.



L'année prochaine sera chargée avec plusieurs nouveautés comme Mac Pro et le MacBook Air entièrement revus, mais surtout Gurman pense que cela pourrait également être l'année où Apple présentera en avant-première son casque de réalité mixte qui combine des fonctionnalités de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Il a déclaré que les "vraies lunettes AR" d'Apple sortiraient probablement dans deux à quatre ans, les Apple Glass.



Gurman a insisté sur le fait qu'Apple travaillait sur la fonctionnalité satellite pour les futurs iPhones, ce qui permettrait aux utilisateurs d'envoyer des messages texte et de déposer des rapports d'urgence dans les zones sans service cellulaire, notant que les fonctionnalités "ne sont tout simplement pas encore prêtes". Visiblement ce n'est pas sur les nouveaux iPhone 13, mais plutôt sur l'iPhone 14.



Gurman a également partagé ses réflexions sur l'iPhone 13 et d'autres appareils dévoilés par Apple cette semaine, sur les changements potentiels de l'App Store après le verdict d'Epic Games, et plus encore. Si cela vous intéresse, consultez sa newsletter "Power On".