Call of Duty: Mobile va accueillir la carte Blackout pour la saison 8

Il y a 5 heures

Alban Martin

Alors que Call of Duty Vanguard sera bientôt disponible sur consoles et PC, Call of Duty: Mobile est sur le point de célébrer son 2e anniversaire avec une nouvelle saison et l'ajout d'une carte très importante. La promotion croisée a déjà commencé avec notamment Arthur Kingsley en tant qu'opérateur jouable sur COD Mobile pour ceux qui ont joué à la version bêta de Call of Duty Vanguard.



Call of Duty®: Mobile prépare la saison 8

Comme vous le savez, depuis son lancement fin 2019, les saisons de COD: Mobile ont apporté de nouveaux modes, cartes et plus encore. Cet été, il y a par exemple eu le retour de Call of Duty: Mobile Zombies en tant que mode "Undead Siege" lors de la sortie de la saison 6: The Heat.



Cette fois, Activision a révélé que la très célèbre carte Blackout arriverait sur Call of Duty: Mobile cette semaine aux côtés de la saison 8 nommée "2e anniversaire". Regardez le teaser vidéo de Call of Duty: Mobile ci-dessous :

Blackout est la première carte dédié au mode "Battle Royale" de la franchise et a été lancée dans Call of Duty: Black Ops 4. La carte complète a été répliquée pour mobile, y compris les ajouts Hijacked et Ghost Town. Call of Duty: Mobile intègrera Blackout le 22 septembre à 2h du matin, heure de Paris. La map comprendra les lieux Raid, Array, Firing Range, Nuketown Island, Cargo Docks et les deux ajouts susmentionnés. Parallèlement à cette carte, Call of Duty: Mobile Season 8: 2nd Anniversary sera mis en ligne pour célébrer le lancement original du jeu sur mobile en 2019.



Pour mémoire, Call of Duty: Mobile est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android avec des achats intégrés optionnels pour personnaliser l'expérience. C'est l'un des jeux les plus populaires à l'heure actuelle grâce à sa réalisation hors-pair et son contenu sans cesse amélioré.

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile