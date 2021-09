Kuo : un poinçon sur iPhone 14 Pro, iPhone SE 5G et Touch ID sur iPhone 15

Après la présentation de la gamme iPhone 13 la semaine dernière, l'analyste Ming-Chi Kuo a de nouvelles informations à propos de l'iPhone 14 de 2022. L'analyste prédit qu'Apple a prévu un nouveau design avec un écran perforé dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. De plus, il évoque l'iPhone SE 5G à venir.

Un design à la Samsung pour le nouvel iPhone 2022

Ming-Chi Kuo a publié une note aux investisseurs qui dit :

Les arguments de vente du matériel pour les iPhones 2022 comprennent 1) un nouvel iPhone SE avec prise en charge 5G (1022), 2) un nouvel iPhone 6,7″ plus abordable (2022) et 3) deux nouveaux modèles haut de gamme équipés d'un écran perforé (remplaçant la conception de la zone d'encoche) et une caméra large de 48MP (2022).

Cela corrobore les précédents rapports, notamment celui du leaker Jon Prosser qui avait fait parler de lui juste avant le keynote de l'iPhone 13. En termes de conception, Kuo avait également précédemment signalé que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max abandonneraient l'encoche pour un nouvel "écran perforé" similaire à celui utilisé dans certains téléphones Android phares.



La gamme iPhone 14 devrait être disponible en deux tailles d'écran différentes : 6,1 pouces et 6,7 pouces. Point d'iPhone 14 mini, mais un iPhone 14 et un iPhone 14 Max, en plus de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Le célèbre analyste avance également le chiffre de 48 mégapixels pour l'appareil photo de la gamme "Pro" l'an prochain, un bond en avant.

Les iPhone 2023 et iPhone 2024

Parmi les autres nouveautés attendues, citons Touch ID sous l'écran, même si Kuo estime que la fonctionnalité pourrait glisser en 2023 en raison de problèmes de développement. Cela signifierait qu'on ne le verrait pas avant l'iPhone 15, tout comme l'iPhone Fold qui n'arrivera pas avant 2024. Bref, il y a encore du pain sur la planche de ce côté là.

Et l'iPhone SE 3

Enfin, le rapport évoque un iPhone SE de 3e génération qui intègrerait une puce 5G, une manière d'offrir une alternative bon marché à ceux qui veulent un réseau ultra rapide pour un prix serré. Apple pourrait conserver le même design et simplement mettre à jour la puce et l'appareil photo.