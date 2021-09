Localiser ses AirPods ne sera pas activé dans iOS 15

Medhi Naitmazi

Apple vient de publier une mise à jour de sa page de fonctionnalités iOS 15 pour indiquer que la prise en charge de « Localiser » pour AirPods Pro et AirPods Max a été retardée jusqu'à "plus tard cet automne", ce qui implique que la fonctionnalité ne sera pas disponible avec la version initiale d'iOS 15.

Il faudra attendre iOS 15.1 ou 15.2

Apple n'a pas expliqué le retard, mais plusieurs autres fonctionnalités d'iOS 15 ne seront pas disponibles avant plus tard cette année non plus, telles que SharePlay, la possibilité d'ajouter un permis de conduire ou un identifiant d'État à l'application Wallet, et plus encore. Apple a également qualifie iCloud Private Relay de fonctionnalité bêta le mois dernier. Une partie des 250 nouveautés arrivera donc avec iOS 15.1 ou iOS 15.2.

Si vous perdez vos AirPods Pro ou AirPods Max et que quelqu'un d'autre avec un iPhone, un iPad ou un Mac s'en approche, le réseau Localiser sera en mesure de vous relayer un emplacement approximatif de l’appareil en toute sécurité et en privé. La fonctionnalité est conçue pour vous mener sur les lieux, dans la portée Bluetooth des AirPods, afin que vous puissiez jouer un son et les localiser.



iOS 15 sortira ce soir après plus de trois mois de bêta-test. La mise à jour logicielle est compatible avec les mêmes iPhone qu'iOS 14, y compris les anciens appareils comme l'iPhone SE d'origine et l'iPhone 6s. iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sortiront également ce soir, tandis qu'une date de sortie de macOS Monterey n'a pas encore été annoncée, mais sera probablement communiquée lors de la présentation des nouveaux MacBook Pro MiniLED 2021.