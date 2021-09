Pokémon TCG Live bientôt sur iPhone et Mac

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

L'attrait pour Pokémon et ses cartes à jouer a connu une véritable hausse ces derniers mois, noyant Youtube et Twitch d'ouvertures de packs et constatant une augmentation de la valeur de revente. Et il semblerait que The Pokémon Company International profite de ce mouvement pour continuer les annonces autour du nouveau jeu Pokémon TCG Live qui arrivera très prochainement sur iPhone et Mac.



Dans ce free-to-play, on retrouve l'univers des petits monstres avec la collection de ces fameuses cartes et des combats en ligne en s'aidant de ces dernières. La bande-annonce :

Pokémon GO TCG Live arrive sur macOS et iOS

The Pokémon Company International a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Pokémon TCG Live, une nouvelle application de jeu de cartes à collectionner, sur iPhone et Mac. Cette annonce intervient alors que The Pokémon Company International continue de célébrer le 25e anniversaire de la marque.

Alors que nous nous remémorons 25 merveilleuses années de Pokémon, nous nous rappelons une fois de plus que le jeu de cartes à collectionner Pokémon a toujours été un pilier solide de la franchise et qu'il est adoré par les dresseurs jeunes et vétérans ", a déclaré Barry Sams, vice-président du TCG Pokémon chez The Pokémon Company International. "Pokémon TCG Live ira de pair avec la version sur table que les fans connaissent et aiment, et accueille une nouvelle ère de jeu numérique où les Dresseurs du monde entier peuvent jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme préférée.

Nous n'avons pas encore la date de sortie officielle de Pokémon TCG Live, mais on a hâte !