Unholy Society : un jeu de point-n-click qui mixe horreur et aventure

Pour les amateurs de point and click, il est possible de retrouver un nouveau jeu fort prometteur sur l'App Store du nom de Unholy Society: Jeu Aventure (v1.0.1, 232 Mo, iOS 8.0). Développé par le studio Cat-astrophe Games, on parle donc d'une expérience en 2D inspirée par la culture pop des années 80 et 90.



Pour être plus précis, on y incarne l'exorciste Bonaventura Horowitz dans un voyage à travers des forces malveillantes et des monstres démoniaques dans le but de sauver le monde. La bande-annonce :

Unholy Society suit les aventures d'un exorciste

Unholy Society est un jeu d'aventure de type pointer-cliquer inspiré des bandes dessinées, des films d'action des années 80 et 90 qui présente un monde envahi par des démons et des monstres. Vivre parmi des démons et des monstres terrifiants est dangereux. Heureusement, la mission de sauver le monde sera entreprise par notre personnage principal que vous jouez le rôle - l'exorciste Bonaventura Horovitz.

Pendant le jeu, le héros voyagera à travers différents endroits, mènera des dialogues avec de nombreux personnages et résoudra différentes énigmes. Avec son humour pince-sans-rire, The Unholy Society offre un regard unique sur les exorcismes au travers de différents duels.



Bien que le jeu soit haut en couleur, il faut noter tout de même la pointe d'horreur et l'ambiance lourde qui vous fera réfléchir à plusieurs fois avant d'avancer dans l'aventure.

