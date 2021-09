Microsoft annonce son Surface Duo 2 pliant avec la 5G et NFC

Hier à 21:45

Medhi Naitmazi

3



Outre les nouvelles Surface 2021, l'autre grande annonce de Microsoft de ce jour était la Surface Duo 2, une version mise à jour du smartphone pliable du même nom. Le nouveau modèle, qui est légèrement plus grand avec une dalle de 8,3 pouces une fois dépliée, ajoute une connectivité 5G, et un système de triple caméras arrières avec des objectifs larges, ultra larges et téléobjectifs.

Tout pour la photo sur la Surface Duo 2

Le design du Duo 2 est pratiquement inchangé, Microsoft optant pour deux écrans séparés au lieu d'un seul écran flexible. Ils mesurent tous deux 5,8 pouces (en légère augmentation par rapport au 5,6 du premier Duo) et présentent notamment un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz avec une protection Gorilla Glass Victus. Combinés, les écrans forment une dalle de 8,3 pouces (2688 × 1892px), tandis que les bords autour de la charnière sont incurvés. Lorsqu'elle est fermée, la charnière affiche les notifications, l'état de la batterie et l'heure.

La prise de notes et le dessin bénéficient également d'un coup de pouce avec le Surface Slim Pen 2 mis à jour qui peut être chargé sans fil par le Duo 2. Le bouton a été déplacé sur le stylet, tandis que la pointe est plus nette. Mieux, le Slim Pen 2 envoie des «signaux tactiles via les récepteurs tactiles au bout de vos doigts» quand on l'utilise sous Windows, pas sous Android.



Si le design n'évolue pas, le grand changement matériel est à voir du côté de la caméra arrière. Ce système à trois objectifs est composé d'un capteur large (12 mégapixels, f/1.7 avec OIS), d'un capteur ultra-large (16MP, f/2.2) et d'un téléobjectif (12MP, f/2.4 avec OIS), ainsi que d'un capteur TOF. Microsoft a créé sa propre application d'appareil photo qui exploite les deux écrans en fournissant un aperçu de l'image sur la gauche.



En raison de la bosse importante de la caméra, l'appareil ne peut pas être posé à plat sur une table ou être complètement fermé pour un «mode téléphone» où vous avez des écrans à l'avant et à l'arrière. Les autres changements incluent une nouvelle couleur noire pour compléter l'argent, tandis que le port USB-C a été centré sur la partie droite. Un capteur d'empreintes digitales se trouve également sur cette moitié de bord et est désormais intégré au bouton d'alimentation - plutôt que d'être situé juste en dessous. Comme sur l'iPad mini 6 par exemple.



Le Duo 2 est piloté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm avec 8 Go de RAM LPDDR5. Côté connectivité, on note la présence du Bluetooth 5.1 et surtout de la 5G, tandis que NFC est désormais disponible pour permettre les paiements sans contact. Le tout est alimenté par une batterie de 4 449 mAh et tourne sous Android 11.



Les prix commencent à 1 499,99 $ pour 128 Go, avec des variantes de 256 Go (1 599,99 $) et 512 Go (1 799,99 $) également disponibles. Les précommandes ouvrent aujourd'hui, Microsoft expédiant le Surface Duo 2 le 21 octobre aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne et au Japon.