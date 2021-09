Botworld Adventure sortira le mois prochain sur mobile

En juillet, Featherweight Games a lancé la prochaine aventure en monde ouvert de la société, Botworld Adventure. En préparation depuis un certain temps maintenant, Botworld Adventure vise à apporter son propre charme au genre d'aventure RPG en monde ouvert avec une pincée de Pokemon et de World of Warcraft. Aujourd'hui, ce titre prometteur vient d'être daté au mois prochain sur iOS et Android.

Botworld Adventure annoncé sur iOS et Android

Votre objectif dans Botworld Adventure est de créer votre propre écurie de bots pour affronter les bots d'autres joueurs dans 12 zones uniques. Au fur et à mesure que vous collectez de la ferraille pour améliorer vos propres robots, vous rencontrez également divers personnages hauts en couleurs dans les moments les plus détendus du jeu. Le gameplay de base vous fait jouer en tant que Botmaster tandis que vos bots ont leur propre IA. Vous devez les soutenir avec diverses compétences, avec un gameplay qui n'est pas sans rappeler les auto-chess.



Regardez la bande-annonce de Botworld Adventure ci-dessous :

Botworld Adventure sera lancé le 13 octobre dans le monde entier. Parallèlement au lancement, Featherweight Games a également révélé le bot de support Halo pour Botworld Adventure comme l'un des 30 bots disponibles.



Jusqu'au lancement complet, Botworld Adventure est également disponible dans certains territoires comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande en soft-launch. Vous pouvez voir la fiche du jeu sur l'App Store pour iOS et la version Android Early Access sur Google Play. Si vous voulez découvrir d'autres jeux de Featherweight Games, vous pouvez vous pencher sur Rodeo Stampede.



