Apple TV+ : moins de 20 millions d'abonnés en Amérique du Nord

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

C'est la première fois qu'une information "officielle" fait état du nombre d'abonnés à Apple TV+. Si les estimations récentes évoquaient environ 40 millions de clients dans le monde fin 2020, Apple aurait affirmé que son service de streaming vidéo comptait moins de 20 millions d'abonnés aux États-Unis et au Canada en juillet dernier.

Apple se fait passer pour une petite plateforme

Si ces chiffres sont corrects, les États-Unis et le Canada représentent donc près de 50 % de tous les abonnés d'Apple TV+. CNBC compare les données à celles de Netflix qui revendiquait 209 millions d'abonnés au deuxième trimestre et Disney+ et ses 116 millions.

L'information a été donnée par la société de Tim Cook à l'AMPTP - Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, un syndicat qui représente les travailleurs du secteur du cinéma et de la télévision dans les deux pays et qui effectuent des tâches telles que l'exploitation de caméras et la construction de décors.

Dans le contrat qui liant les deux parties, Apple explique avoir moins de 20 millions d'abonnés. Le but de la manoeuvre est claire, payer moins cher les techniciens que ses concurrents comme Netflix et Disney+.



Alors que la firme de Cupertino investit massivement dans des productions originales telles que Fondation lancée hier en grande pompe, elle cherche à tout prix le moyen de réaliser des économies. Elle se retrouve ainsi dans la même catégorie Peacock de NBCUniversal et Paramount+ de ViacomCBS.

Historiquement, les règles salariales sont plus avantageuses pour les plateformes de streaming car la rentabilité n'est pas assurée contrairement aux studios professionnels établis. Toutefois, certains syndicats ne le voient plus de cette oeil et veulent faire payer Apple et les autres comme les diffuseurs classiques. L'AMPTP estime qu'il est temps de rehausser les rémunérations car « les budgets rivalisent avec ceux des superproductions traditionnelles, voire les dépassent ». En cas d'impasse, une grève pourrait s'en suivre dès le 1er octobre, chose qui pourrait faire mal à Apple après des mois de pandémie l'an dernier.



Bien qu'Apple TV+ n'ait pas le plus grand nombre d'abonnés, au début de cette année, une étude a révélé que le service de streaming avait le meilleur score IMDb moyen pour ses titres. L'avenir s'annonce donc radieux, mis à part cette petite épine dans le pied.