Test de l'iPhone 13 mini : excellent, mais évolution timide

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

7



Les iPhone 13 d'Apple sont désormais officiellement en vente. Dix jours environ après leur présentation, nous avons mis la main sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 Pro Max. Pour l'heure, nous allons nous attarder sur le premier cité.

Certains ont été déçus par les annonces, Apple ayant finalement apporté peu de modifications cette année sur ses smartphones. En gros, l'iPhone 13 mini c'est un nouvel appareil photo arrière, un stockage doublé, un écran plus lumineux et surtout, une batterie plus grande. Sans oublier une encoche réduite en largeur. Voyons ce que vaut le plus petit des iPhone 2021 avec notre test.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que l'iPhone 13 commence à 909€ et le 13 Mini à 809€, le tout avec 128 Go de stockage. Si vous achetez et activez votre téléphone avec un forfait d'opérateur, ce prix pourra certainement baisser, en attendant les premières promotions avant les fêtes de fin d'année.

À toutes fins utiles, Apple a lancé quatre téléphones en 2021 : l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Les deux modèles "Pro" se démarquent par un écran 120 Hz et un troisième capteur photo qui autorise un zoom x3.

Notre avis résumé sur l'iPhone 13 Mini

Les +

Format toujours compact

Autonomie en hausse

Ecran plus lumineux

Nouvelles caméras

Mode cinématographique

iOS 15

Les - :

J'aimerais toujours que l'encoche soit plus petite

Pas de 120 Hz



Personnellement, je suis très content qu'Apple ait renouvelé l'iPhone Mini cette année, alors que la plupart des rumeurs l'annoncent mort en 2022 - donc pas d'iPhone 14 mini. Après pratiquement un an passé avec l'iPhone 12 Mini (entre autre), j'avais hâte de voir ce qu'Apple avait prévu pour corriger ses défauts de jeunesse, principalement son autonomie.

La boîte de l'iPhone 13 mini

Nul besoin de s'attarder sur le packaging, c'est du Apple tout craché. Discrète et qualitative, la boite n'a pas changé depuis l'an dernier (sauf le dessin de l'iPhone dessus), et les français ont droit, en plus du câble, à un sticker "pomme", à l'outil pour ouvrir le tiroir sim et à une paire d'écouteurs EarPods filaires. La loi, c'est la loi disait l'autre. Voici quelques photos :

L'iPhone 13 mini conserve le même design mais...

Les nouveaux iPhone 2021 reprennent le même design à bords carrés que l'iPhone 12 et 12 Mini. Ils sont disponibles en cinq couleurs : bleu, lumière stellaire, rouge, noir minuit et rose.

À l'avant de l'iPhone 13 mini trône toujours un écran OLED de 5,4 pouces. Si les "Pro" ont droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les iPhone 13 / 13 Mini ont obtenu une augmentation notable de la luminosité, +28%. C'est particulièrement frappant en plein soleil où le modèle 2020 peinait. Un petit plus non négligeable qui est d'ailleurs largement sous évalué dans les différents tests d'iPhone 13 qu'on a pu voir lors des avant-premières. Le passage à 800 nits contre 625 nits est un net progrès. Autre élément, le rendu avec True Tone activé me parait moins "jaune" que sur l'iPhone 12 mini.

Outre ces deux points, il y a deux changements de conception notables. Un nouveau module de caméra avec un double capteur en diagonale et une encoche plus petite. Bien qu'Apple l'ait réduite de 20% (2,8 cm de large au lieu de 3,4 cm, toujours 9 mm de haut), cela ne saute pas aux yeux. En comparant avec son prédécesseur, c'est plus flagrant mais finalement iOS 15 n'affiche rien de plus dans la barre de statut. Les mêmes informations sont présentes et légèrement agrandies, dommage. Toujours concernant cette fameuse "notch", je trouve que le haut-parleur se voit bien plus qu'avant, collé tout en haut près du bord.

L'encoche réduite sur l'iPhone 13 mini à gauche / iPhone 12 mini à droite

Pour le reste, c'est du déjà vu avec une protection en verre Ceramiq Shield sur l'écran, un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau ou encore une finition aluminium sur les contours du châssis. Encore une fois, l'iPhone est résistant mais la face arrière est souvent la première à craquer, je ne peux que vous conseiller de mettre un coque. Nous avons d'ailleurs une large sélection de coques pas chères pour iPhone 13 dont des modèles ultra fins et discrets. Attention, les coques Apple sont plus volumineuses que l'an passé, ce qui a pour conséquence de prendre plus de place en main ou dans la poche.



De même, les nouveaux iPhone 13 sont plus lourds. Sur l'iPhone 13 mini, seuls 7 grammes ont été ajoutés et cela ne se ressent pas vraiment. Mais sur l'iPhone 13 Pro par exemple, c'est près de 20 grammes.



Voici quelques photos du design avec et sans l'iPhone 12 Mini :









L'autonomie de l'iPhone 13 Mini est en hausse

C'est LE point le plus important à mon sens sur ce modèle compact. On sait qu'Apple fabrique des téléphones d'excellente qualité et qu'elle propose toujours une expérience aux petits oignons. Mais avec l'iPhone 12 mini l'an passé, nombreux sont ceux qui ont boudé le petit modèle à cause de son autonomie. Il n'était pas rare de recharger en fin de journée, là où les autres modèles pouvaient tenir jusqu'au lendemain matin.



Avec l'iPhone 13 mini, ma première journée de test (intensive) a été concluante puisqu'il me restait encore 15% vers 23 heures. Le lendemain, j'ai fini avec près de 35%. Il faudra le vérifier sur plusieurs jours, mais j'ai l'impression que le téléphone tient sa promesse d'une heure et demie en plus au quotidien. On peut remercier la plus grosse batterie - environ 10% plus puissante - ainsi que la puce A15 plus économe.

L'appareil photo s'améliore aussi

Comme chaque année, Apple prend grand soin de ses appareils photos. Le grand angle dispose désormais d'un capteur plus large avec stabilisation mécanique par déplacement de la lentille pour compenser les mouvements, et sa taille lui permet d'ingérer bien plus de lumière (+47%). Apple explique que les caméras ont été disposées en diagonale pour faire de la place et positionner les deux objectifs agrandis. Pour vous donner un peu de perspective, le capteur de l'appareil photo principal de l'iPhone 13 affiche des photosites de 1,7 µm, soit le même capteur principal que l'iPhone 12 Pro Max de l'année dernière, qui avait à l'époque le meilleur composant jamais vu sur un iPhone. La caméra ultralarge obtient également un nouveau capteur qui l'aide à recueillir plus de lumière. C'est très bien, mais posé à plat sans coque, l'iPhone est très instable, à tel point qu'on ne peut pas toucher la fameuse flèche retour en haut à gauche dans les apps sans fracas.

En cours d'utilisation, ces mises à niveau de l'appareil photo ne font pas de différences radicales, mais j'ai remarqué une amélioration dans certaines conditions. En effet, quand la lumière est suffisante, il est très difficile de démarquer les deux générations. En revanche, quand l'éclairage est moyen voire mauvais, les clichés ressortent plus nets, plus contrastés, que ce soit sur le capteur grand angle ou ultra grand angle. L'écart est aussi palpable sur la rapidité de la mise au point. Voici quelques exemples de photos prises dans différentes conditions où, bien sûr, l'IA et la puce A15 jouent un rôle pour améliorer le rendu final :

Cette photo a été prise à contre jour

Cette photo est pleine de détails

Cette photo a été prise avec très peu de luminosité

Le mode cinématographique fait son effet

L'une des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 13 les plus médiatisées est le mode Cinématique. C'est un peu comme le mode Portrait pour la vidéo, mais alors que celui dédié aux clichés ne donne à l'arrière-plan qu'un effet artistique flou, le mode cinématographique se veut dynamique et peu adapter le rendu en passant d'un sujet à un autre. Cela laisse l'arrière-plan ou le premier plan flou selon les cas, tout en mettant en valeur les protagonistes. L'effet est saisissant (même si parfois buggué) et l'effet waouh est présent quand on partage ses films.

Le mode cinématographique utilise les deux caméras à l'arrière stéréoscopiquement pour capturer des vidéos 1080p à 30 images par seconde (4K sur les "Pro" avec 256 Go). L'iPhone peut choisir sur qui se concentrer et quand changer de focus pour quelqu'un d'autre, mais vous pouvez également changer la mise au point pendant l'enregistrement en restant appuyé sur une personne. Mieux encore, après avoir enregistré une vidéo, vous pouvez revenir en arrière et changer qui est au point, quand déplacer la mise au point d'une personne à une autre et ajuster l'ouverture pour augmenter ou diminuer la profondeur de champ.

Le mode cinématique fonctionne même sur les (faux) chiens

Sans effort, on parvient à un résultat plus qu'agréable, mais il y a quelques limites à connaître. Tout d'abord, vous ne pouvez pas utiliser le mode Cinématique quand il fait sombre. Vous serez accueilli par un message vous invitant à activer votre flash.

Ensuite, l'édition d'une vidéo cinématographique est assez simple, toutefois les commandes des images clés où vous changez de mise au point sont petites. Vous pouvez appuyer longuement pour développer la chronologie, mais elle diminue dès que vous lâchez prise, ce qui rend impossible de garder une vue zoomée de ces minuscules images clés de mise au point. Apple devrait pouvoir corriger ça facilement dans iOS 15.0.1 ou iOS 15.1.

Un appareil photo à votre goût

Un autre ajout agréable concernant les Styles, qui change la façon dont votre appareil photo prend des photos en fonction de vos préférences. Il existe quatre styles photographiques : vibrant, contraste riche, chaud et froid. Ces styles ne sont pas des filtres ajoutés après coup. Vous choisissez celui que vous aimez, et votre iPhone intègre ce style dans son flux de travail pour produire une photo. iOS 15 vous proposera de choisir au premier lancement de l'app, chose qu'on pourra modifier par la suite avec le petit bouton en haut à droite en forme de feuilles superposées.

Par exemple, si vous modifiez généralement vos photos pour ajouter plus de contraste après les avoir prises, vous pouvez définir l'application Appareil photo sur "Contraste riche". Votre téléphone ne se contente pas d'amplifier le contraste sur toute la photo, il analyse votre sujet et applique le style de manière sélective. Si vous utilisez le style photographique chaud, il ne rendra pas la peau de votre sujet orange. Mais il ajoutera des tons chauds à d'autres parties de la photo dès que vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Mieux, vous pouvez personnaliser différents paramètres pour chaque style en fonction de vos préférences. De plus, si vous ne souhaitez utiliser aucun de ces styles, vous pouvez laisser votre appareil photo de base.

Quid de la puce A15 Bionic ?

Pour propulser ce petit bijou de technologie, l'iPhone 13 peut compter sur la puce A15 Bionic, toujours gravée en 5nm mais via un procédé amélioré. Comme attendu, le SoC gère tout d'un transistor de maître. Les jeux, la retouche vidéo et photo, les appels en visio, la réalité augmentée, la navigation ou le surf, tout est facile, mais la différence avec la puce A14 est ténue.



Apple parle d'un nouveau CPU à 6 cœurs, d'un GPU à 4 cœurs et d'un nouveau Neural Engine à 16 cœurs, il faut sortir les benchmarks pour voir le différentiel. Et certainement, pour exploiter les 15 milliards de transistors, contre 11,8 milliards pour l’A14, il va falloir patienter quelques temps avant d'avoir des applications requérant autant de puissance.



En tout cas, l'écart d'un coeur de GPU avec les iPhone 13 Pro (une première entre de nouveaux iPhone) ne se ressent pas du tout, même dans les jeux.



Voici d'ailleurs quelques benchmarks sur GeekBench 5 et 3D Mark.

GEEKBENCH V5.0 MONOCORE

iPhone 13 Mini : 1 722

iPhone 13 Pro Max : 1 743

iPhone 12 mini : 1 590

GEEKBENCH V.5.0 MULTICORE

iPhone 13 Mini : 4 615

iPhone 13 Pro Max : 4 860

iPhone 12 mini : 3 846

3DMARK SLINGSHOT

iPhone 13 Mini : 6 622

iPhone 13 Pro Max : 8 921

iPhone 12 mini : 10 982

Conclusion du test de l'iPhone 13 mini

C'est un iPhone 13 mini sans surprise qui nous est proposé par Tim Cook et ses équipes. Bien évidemment, les nouveaux iPhone 2021 fonctionnent sous iOS 15, une version qu'on connait déjà par coeur et qui n'est pas une refonte drastique, mais plutôt une continuation d'iOS 14, bien que certaines nouveautés soient réservées aux modèles après l'iPhone X. On salue d'ailleurs l'outil de transfert entre deux iPhone qui est plus facile et complet que jamais et qui s'occupe de tout en moins de 15 minutes.

Mis à part quelques bugs déjà identifiés spécifiques aux iPhone 13, le système d'exploitation sied parfaitement à son hôte avec des réactions instantanées et des possibilités toujours plus grandes, notamment sur la partie vidéo avec les nouveaux modes de prises de vue, ainsi qu'une autonomie en hausse.



L'iPhone 13 mini se classe tout en haut de la catégorie "smartphones compacts", lui qui sait tout faire et qui tient désormais toute la journée. Seul regret, une évolution trop timide par rapport à son ainé. La dalle 120 Hz pour les jeux vidéo et l'expérience de navigation aurait été un vrai plus. Mais c'est à peu près tout. Le zoom ou encore le scanner Lidar des iPhone 13 Pro sont loins d'être indispensables. Finalement, pour être cohérent, Apple aurait du l'appeler iPhone 12S mini...

Faut-il acheter l'iPhone 13 mini ?

Donc pour ceux qui se posent la question de l'achat, si vous avez un iPhone 12 / 12 Mini, il vaut mieux attendre l'iPhone 14 qui devrait abandonner l'encoche et certainement profiter d'un écran 120 Hz. Mais les rumeurs prédisent que cette taille sera abandonnée par Apple et qu'on aura droit à deux iPhone 6,1 pouces et deux iPhone 6,7 pouces. Dans tous les autres cas, si votre iPhone est plus vieux, foncez les yeux fermés.

