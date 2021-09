Ming-Chi Kuo annonce un nouveau MacBook Air au T3 2022

Si vous faites partie de ceux qui attendent impatiemment la prochaine génération de MacBook Air pour renouveler leur Mac, l'attente pourrait durer encore un peu. Après avoir dévoilé le MacBook Air avec la puce M1 il y a presque un an (automne 2020), Apple pourrait sortir une nouvelle génération au troisième trimestre de 2022.

La prédiction de Kuo

Toujours bien renseigné sur les futures annonces et sorties d'Apple, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré il y a quelques heures qu'un nouveau MacBook Air verra le jour au troisième trimestre de l'année prochaine.

Selon ses propos, la nouvelle génération embarquera une puce Apple améliorée, ce pourrait être la M1X ou la M2, tout dépend du nom qui sera donné.

Pour cette nouvelle puce, on peut déjà s'attendre à une forte hausse des performances du processeur, un processeur graphique encore plus rapide et une vitesse d'apprentissage toujours plus importante !



Ce nouveau MacBook Air 2022 devrait entrer en production de masse dès le second trimestre, une fois les stocks suffisant, Apple annoncera le futur MacBook, probablement lors de la WWDC ou de l'Apple Event de la rentrée.

Selon Kuo, cette nouvelle génération de MacBook Air devrait apporter une modification au niveau de design, le châssis deviendrait similaire à celui de l'iMac M1. L'analyste ne parle pas d'un changement majeur, mais suffisant pour qu'on distingue très facilement le MacBook Air de 2020 et celui de 2022 !

Vers une baisse des ventes du MacBook Air 2020 ?

Dernier point, l'analyste annonce qu'il va falloir s'attendre à une baisse progressive des ventes actuelles du MacBook Air, la pénurie de composants ne s'améliore pas et Apple qui a réussi jusqu'ici à éviter les plus gros problèmes de productions, pourrait bientôt ne plus être aussi bien avantagé.



