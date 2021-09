Pascal's Wager tourne en 120 Hz sur les iPhone 13 Pro !

Il y a 3 heures

Alban Martin

L'excellent Pascal's Wager de Tipsworks Studio et Giant Games n'a pas lésiné sur les mises à jour depuis sa sortie en 2020. Depuis son lancement, Pascal's Wager a obtenu une nouvelle option de mode décontracté, un nouveau mode Game+, un DLC payant avec Into the Dark Mist, une mise à jour supplémentaire pour ce même DLC, une sortie sur Android, le support des claviers et souris sur iPadOS et enfin l'extension The Tides of Oblivion. Alors que les propriétaires d'iPad Pro jouent déjà au jeu en 120hz, la mise à jour d'aujourd'hui apporte une plus grande fluidité à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 13 Pro Max.



Pascal's Wager passe au 120 Hz sur iPhone 13 Pro

Regardez la bande-annonce de Pascal's Wager ci-dessous :

En plus de la prise en charge de 120hz pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, cette mise à jour corrige et problème où certains joueurs de régions spécifiques ne pouvaient pas acheter de contenus additionnels. C'est génial de voir le jeu déjà mis à jour pour les nouveaux iPhone 13 Pro, en espérant que cela encourage les autres développeurs à proposer la même chose très rapidement.



En attendant, vous pouvez consultez notre dossier sur les jeux compatibles 120 Hz pour iPad Pro. La plupart devrait rapidement être recompilés pour profiter des nouveaux écrans des iPhone 13 Pro.



Pour ceux qui n'auraient jamais joué au titre de Tipsworks Studio, Pascal's Wager est un jeu d'action-RPG se déroulant dans un univers fantastique ténébreux. Avec ses graphismes d'une qualité exceptionnelle, le titre offre une expérience incomparable sur mobiles. Le monde est enveloppé d'un magnifique voile obscur. La lumière y est rare et mystérieuse. Ses habitants perdent la raison, sans que personne ne sache pourquoi.



Une aventure dantesque, à travers plusieurs personnages, une carte immense et une adversité de tous les instants. C'est aussi l'occasion de tester votre nouvel iPhone 13 Pro...



Télécharger Pascal's Wager à 6,99 €