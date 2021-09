Wonderbox : un magnifique jeu d'aventure et d'action sur Apple Arcade

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Comme toutes les semaines, Apple met à jour son (déjà très beau) catalogue Apple Arcade. Pour rappel, on parle d'un service d'abonnement aux jeux vidéo lancé en 2019, qui a bien grandi depuis. Le dernier en date semble fort intéressant puisqu'on parle de Wonderbox (v1.5.0, 0 Mo, iOS 13.5), un jeu qui mixe aventure et action avec des graphismes superbes.

Pour rentrer un peu plus dans le concret, on pourrait croire que l'on plonge dans l'univers de Zelda, tout en adoptant les mécaniques d'un Monument Valley ou d'un Captain Toad's Treasure Tracker. Voici le trailer du jeu :

Wonderbox : la nouvelle pépite d'Apple Arcade

La création et l'exploration sont l'essence de Wonderbox, un jeu d'aventure et d'action qui se déroule dans de superbes dioramas. Découvrez cet univers en expansion constante avec vos amis et votre famille, avec qui vous pourrez créer et partager vos propres aventures.

Et pour ce titre disponible en exclusivité sur Apple Arcade, le studio Aquiris Game a fait les choses on grand : on parle donc d'un jeu d'aventure qui comprend de nombreux ennemis, défis, puzzles et plateformes. Il faudra donc avancer prudemment et avec stratégie pour arriver jusqu'au bout de l'histoire. Les niveaux se présentent sous forme de boites, le but étant d'aller d'un point A à un point B en un seul morceau, comme dans Monument Valley.



Équipé de votre arme, le gameplay se rapprochera d'un Zelda ou d'un Oceanhorn, tout en ayant besoin d'éléments présents sur la carte pour pouvoir avancer. Il sera possible de personnaliser votre héros, notamment avec des éléments que vous gagnerez au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu.



Mieux encore, les développeurs ont tout prévu pour que vous puissiez jouer avec des amis via le mode Groupe allant jusqu'à 4 joueurs. Pour accompagner votre petite aventure, vous aurez le droit à une bande originale signée d'Éric Chevalier, le compositeur de Rayman 2: The Great Escape.



Enfin, sachez qu'un mode Création est également de la partie, permettant de créer vos propres niveaux composés de blocs, de personnages et d'objets. Foncez !

Télécharger le jeu Wonderbox: Créateur d'aventure