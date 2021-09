Apple TV+ s’offre le documentaire sur la chute de Carlos Ghosn

Apple a acquis les droits d’une nouvelle série documentaire en quatre parties qui couvrira l'ascension et la chute de l'ancien PDG de Renault et Nissan Carlos Ghosn. Une mini série qui sera évidemment diffusée sur Apple TV+.

Carlos Ghosn bientôt chez Apple

Selon le rapport de Deadline :

Apple TV Plus a donné le feu vert à une série documentaire en quatre parties sur l'ascension et la chute de l'ancien PDG de Nissan et Renault Carlos Ghosn.

James Jones, le cinéaste primé aux Emmy Awards derrière "On The President's Orders" et "Mossoul", dirige le projet, qui vient de Box To Box Films basé à Londres. James Gay-Rees (Senna), lauréat du BAFTA, Paul Martin (Diego Maradona), nominé aux BAFTA, et Martin Conway (Becoming You), lauréat du BAFTA, sont producteurs exécutifs.

L'histoire présentera "un accès sans précédent aux gens qui étaient là" et un reportage du Wall Street Journal documentant comment l'un des hommes d'affaires les plus admirés de la planète est devenu l’un fugitif international les plus célèbres.

Ghosn a été arrêté en 2018 pour inconduite financière, avant de s'échapper du Japon l'année suivante en se cachant à l’intérieur d'une boîte qui a été introduite clandestinement dans un jet privé.

Apple continue d'investir pour étoffer le catalogue d’Apple TV+. Selon un rapport, le service compte environ 40 millions d'abonnés. Apple devrait également dépenser plus de 500 millions de dollars en marketing rien que cette année pour suivre et même espérer rattraper son retard sur des concurrents comme Netflix.

Le service de streaming est disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, les consoles de jeux, les dongle HDMI et les téléviseurs compatibles Apple TV.