Lineage2M : le nouveau MMORPG de NCSOFT en précommande

Les nombreux amateurs de MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) doivent certainement avoir déjà entendu parler de la série vidéoludique du nom de Lineage. Cette aventure en ligne se déroule dans un univers médiéval-fantastique dont le premier opus a vu le jour en 1998 (ce qui ne nous rajeunit pas).

Et la belle nouvelle, c'est qu'un nouveau jeu mobile prend la direction de nos mobiles... Lineage2M (v4.0.0, 3,5 Go, iOS 12.0), c'est son nom, est désormais disponible en précommande sur l'App Store et le Play Store.

Lineage2M reprend donc ce concept de monde ouvert dans lequel on se promène seul ou avec ses amis, tout en devant faire face à des dangers dans le but de réaliser des quêtes. Cette version mobile semble superbe, avec une 3D complète en 4k UHD.



Toutes les personnes qui se préenregistrent pour le titre seront récompensées par 500 Soulshots au lancement du jeu. Les Soulshots peuvent être utilisés pour augmenter les dégâts de votre personnage. Une bêta fermée est également prévue en octobre.

