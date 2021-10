FIFA 22 est sorti sur PS4/PS5/Xbox et PC, bientôt sur mobile (+ avis)

C'est une date à ne pas manquer pour les amoureux du ballon rond virtuel, Electronic Arts lance son nouvel opus FIFA 22 sur tous les supports, ou presque.



Cette année, le contenu n'évolue que très peu, mais les consoles next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X vont profiter d'un nouveau moteur qui améliore grandement les animations et le gameplay.

Notre avis sur FIFA 22 !

L'un des plus gros rendez-vous des footballeurs virtuels est arrivé, alors que Konami sortira PES 2022 en novembre et que le nouveau concurrent UFL n'est pas encore daté.



Parmi les nouveautés, on trouve surtout la technologie HyperMotion, mais aussi des modes inédits réservés aux consoles comme la PS5 et la Xbox Series X, ainsi que Stadia. Bizarrement, EA a indiqué que les joueurs PC ne bénéficieront pas de ces nouveautés, ils auront donc le même jeu que sur PS4 et Xbox One.

La technologie HyperMotion qu'on avait présentée, ne se contente plus de motion capture individuelle, mais intègre des données de mouvements collectifs, le tout dopé par une intelligence évolutive qui dynamise chaque match de FIFA 22. Concrètement, les joueurs vont découvrir un jeu plus fluide et plus réaliste que jamais grâce à de nouvelles animations et des interactions plus poussée avec la balle mais aussi entre les footballeurs. Même les gardiens ont enfin des réactions dignes de ce nom, chose qu'on a confirmé dès hier soir minuit sur PS5. On a vraiment l'impression d'avoir un nouveau jeu entre les mains.



Pour rappel, l’HyperMotion a permis d'apporter 4000 nouvelles animations dans le jeu. De quoi rendre l’action plus organique que jamais avec des comportements bien plus logiques à tout moment. Les duels, les déplacements des coéquipiers ou autres réactions de la balle en profitent.

Pour le reste, on trouve un nouveau mode Carrière plus complet et un nouveau mode Clubs Pro qui vous met dans la peau du manager avec toujours plus de possibilités. A noter que Volta est désormais exclusivement en ligne. Dommage, le Fifa Street intégré était pourtant sympa à deux.

De même, la perte de nouvelles licences fait un peu tâche pour le jeu de foot le plus vendu au monde.



Quant à la version iOS ou Android, il va falloir patienter encore un peu pour les découvrir.

Acheter FIFA 22



La première version de FIFA 22 est l’édition standard qui est vendue entre 45 et 80€ selon le support. Oui, la version next-gen coûte 10€ de plus qu'auparavant.



Pour mémoire, voici le trailer officiel de FIFA 22 :

Les nouveautés gameplay de FIFA 22