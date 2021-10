Un nouvel Apple Event devrait avoir lieu ce mois-ci, à quoi faut-il s'attendre ?

Le 14 septembre dernier, Apple a présenté au monde entier sa California Streaming, ça a été l'occasion de présenter les nouveaux iPhone 13, d'upgrader l'Apple Watch en Series 7, mais aussi de proposer du renouvellement du côté des iPad avec l'iPad mini et l'iPad 9. Cependant, d'après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple n'a pas encore fini de dévoiler toutes les nouveautés ! Voici les probables nouveautés à venir...

L'Apple Event d'octobre arrive dans quelques semaines

Apple serait en train de préparer un second Apple Event pour présenter de nouveaux produits.

Si on a eu un énorme rafraîchissement des gammes iPhone, Apple Watch et iPad, la firme de Cupertino souhaiterait maintenant se concentrer dans les annonces Mac.

Dans les prochaines semaines, Apple devrait annoncer un nouveau grand rendez-vous virtuel avec des annonces matérielles très attendues.

Un MacBook Pro avec un nouveau design

Les rumeurs en parlent depuis déjà plusieurs mois, Apple va provoquer un énorme chamboulement dans l'univers du Mac. Plus précisément sur les MacBook Pro !

Les modèles haut de gamme avec l'écran 13 pouces vont enfin quitter le clan "Intel" pour passer du bon côté de la force... Celui de la puce M1.

En novembre 2020, Apple avait renouvelé ses MacBook 13 pouces pour inclure la puce M1, mais l'entreprise avait fait une migration partielle, c'est-à-dire que seul les modèles coûtant 1449€ et 1679€ étaient concernés, ceux dépassant les 2000€ sont toujours avec l'Intel Core i5 de 10ᵉ génération.



Aujourd'hui, Apple voit cela comme un véritable gâchis étant donné que la puce M1 est représenté par tous les tests comme largement plus puissante que l'Intel Core i5.

Dans l'Apple Event de ce mois-ci, l'ensemble des MacBook Pro de 13 pouces devraient avoir la fameuse puce M1 (ou la M1X/M2) !



Toujours concernant les MacBook Pro 2021, Apple pourrait abandonner le 13 pouces pour agrandir l'écran et proposer du 14 pouces. L'entreprise sait que les clients apprécient les grands écrans, surtout quand les bords sont réduits comme sur l'actuel MacBook Pro 16 pouces.

Autre amélioration, c'est au niveau du design. Les MacBook Pro nouvelle génération embarqueront un tout nouveau design avec un système thermique interne plus efficace pour dégager la chaleur plus rapidement.

L'écran mini-LED devrait aussi être l'une des grandes nouveautés, il permettra d'améliorer les couleurs, le contraste, d'apporter une résolution encore meilleure et offrira une consommation d'énergie plus faible.



Les accessoiristes vont probablement faire la tête, mais c'est dans l'ensemble une bonne nouvelle... Apple va faire marche arrière en ce qui concerne les ports qui ont été supprimés dans le passé. Le MacBook Pro 2021 signera le retour du lecteur de carte SD, du port MagSafe pour une recharge plus rapide et du port HDMI.

Si vous souhaitez utiliser l'un de ses ports, vous n'aurez plus besoin d'acheter un adaptateur à 30 ou 40€ sur Amazon ou sur l'Apple Store en ligne !

Une économie toujours bonne à prendre, surtout quand on vient de dépenser plus de 2000€ dans un nouveau Mac.



Derniers points avantageux : Apple va enfin quitter cette absurdité de proposer une webcam de 720p et va passer à une caméra de 1080p pour améliorer la qualité de vos conférences vidéos.

Côté autonomie, les rumeurs font mention d'une batterie plus performante (avec plus de mAh) et d'un mode haute puissance.

Un Mac mini haut de gamme

Jusqu'ici, le Mac mini a toujours été présenté aux consommateurs comme le Mac avec le meilleur rapport qualité prix. Apple souhaite heureusement conserver cette bonne image très vendeuse, mais veut aussi convaincre des clients qui demandent "toujours plus" au Mac mini.



Lors de l'événement d'octobre, Apple devrait lancer une version haut de gamme de son Mac mini. On parle d'un Mac mini avec la puce M1X (plus puissante), d'un nouveau design et d'un ajout de ports supplémentaires.

Le câble d'alimentation devrait lui aussi connaître un upgrade, il deviendrait magnétique avec un dessus de type "plexiglas".

L'annonce de la sortie de macOS Monterey ?

Le 20 septembre, nous avons eu la nouvelle mise à jour iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. Cependant, Apple n'a pas publié la mise à jour macOS Monterey.

Pourquoi ? Car les développeurs Apple dédiés à l'univers du Mac n'ont pas encore fini de régler tous les bugs et les instabilités de cette nouvelle version majeure, c'est pour cela d'ailleurs que le programme de bêtas continue.



Apple pourrait se servir de l'Apple Event d'octobre pour communiquer des informations supplémentaires quant à la disponibilité de macOS Monterey.

On pourrait enfin avoir la date précise !

Les AirPods 3

On vous en a parlé il y a moins d'une heure sur iPhoneSoft. Selon un récent rapport de Digitimes, il ne fait aucun doute que la prochaine génération des AirPods arrivera avant Noël.

Apple pourrait se servir de ce rendez-vous pour dévoiler les nouveautés des AirPods 3 ainsi que la date de précommande.



