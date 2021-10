Tim Cook et Margrethe Vestager de la Commission européenne se sont rencontrés à New York

Julien Russo

Entre Margrethe Vestage et Apple, la situation a particulièrement été tendue il y a quelques mois. La Commissaire européenne à la Concurrence a une vision complètement différence du modèle économique de l'App Store et n'a pas hésité à le faire savoir en donnant son avis dans différentes interviews. Pour la première fois, Tim Cook est parti à la rencontre de Margrethe Vestage pour discuter.

Une conversation secrète

Si vous avez vu Tim Cook tweeter plusieurs fois dans la fin de journée, c'est normal. Le CEO d'Apple était aujourd'hui en déplacement à New York pour rencontrer les équipes en Apple Store, mais aussi discuter avec Margrethe Vestage sur les supposées pratiques anticoncurrentielles d'Apple qui font beaucoup de bruit dans les couloirs de la Commission européenne.

En effet, Margrethe Vestager a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes sur les pratiques avec l'App Store et certaines applications comme Spotify, Fortnite...



Selon les informations recueillies par MacRumors, Tim Cook et la Commissaire européenne ont échangé pendant plusieurs heures dans un bureau à New York. Malheureusement, pour le moment aucune information n'a fuité ou n'a été communiquée publiquement. On imagine que Tim Cook a profité de cette rencontre pour défendre le modèle économique de l'App Store, attaqué de tous les côtés depuis plusieurs années.

Il faut dire que maintenant Cook est au top du sujet après le long et douloureux procès contre Epic Games qui a duré plusieurs mois aux États-Unis.

Le CEO d'Apple possède tous les arguments pour démontrer que la distribution des applications sur les différents OS d'Apple se fait en toute égalité et sans aucun abus de position dominante.

Le sujet Spotify a probablement été abordé, pour rappel le service de streaming originaire de Suède a déposé plainte devant la Commission européenne en 2019 pour signaler un comportement irrespectueux et anticoncurrentiel d'Apple avec les règles de l'App Store.



Le débat a probablement pris beaucoup de temps puisque Margrethe Vestager a sa propre vision de comment doit être la distribution des applications sur les smartphones et tablettes. La Commissaire européenne a répété à plusieurs reprises qu'elle était contre les commissions élevées, le blocage de la concurrence qui empêche les utilisateurs de télécharger leurs applications sur des stores tiers afin d'avoir des prix moins chers...



On espère que Tim Cook ou Margrethe Vestager parlera publiquement des sujets qui ont été vus pendant cette rencontre à New York.

Quoi qu'il en soit, même si cela ne s'est pas passé comme souhaité, Tim Cook a apprécié sa visite à l'Apple Store dans le quartier de SoHo quelques heures après la rencontre. Le CEO d'Apple a posté sur son compte Twitter une photo avec tous les employés qui étaient très heureux de rencontrer "le big boss" !