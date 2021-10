La version Pocket Edition+ de Thumper est disponible sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Et voilà encore un nouveau titre à découvrir sur Apple Arcade. Le service de jeu en illimité s'offre la version ultime de Thumper, un titre découvert en 2018 sur App Store et qui a attiré des millions de joueurs. La version "+" contient la totalité du jeu sans pub ni achat intégré. Et bien sûr, vous n'aurez pas à payer les 4,99€ demandés sur le jeu d'origine.



Thumper: Pocket Edition+ est de sortie sur Apple Arcade

Thumper est un jeu de rythme incroyable qui a connu un franc succès à sa sortie VR, puis sur consoles et mobiles il y a trois ans. Les développeurs parlent d'un jeu de violence rythmique, d'action classique et de vitesse qui donne des ampoules aux doigts. Pour l'avoir bien testé, il est vrai qu'on se prend une belle claque à chaque partie. C'est rapide, très rapide et ce n'est pas un jeu à mettre entre les mains de personnes épileptiques.



Pour ceux qui ne connaitraient pas Thumper, vous incarnez un scarabée de l'espace qui fonce sur des rails à travers une dizaine de niveaux remplis de dangers et ponctués de boss. Un mélange parfait entre Wipeout et de Pinball, avec une maniabilité à une main hors-pair et surtout une bande-son qui colle parfaitement à l'ambiance. Pour mieux en profiter, les gars du studio Drool conseillent carrément d'avoir un casque filaire ou les haut-parleurs intégrés plutôt que des écouteurs Bluetooth pour éviter toute latence...



Regardez le trailer vidéo de Thumper pour comprendre ce qui vous attend :

Fonctionnalités de Thumper Pocket Edition+ :

Des contrôles ultra-précis à une touche

60 FPS fluides en portrait et en paysage

Neuf niveaux épiques

Affronte des boss à couper le souffle

Des visuels psychédéliques et une bande-son originale

Le mode JEU + (difficulté et vitesse augmentées)



Une formidable occasion de le (re)découvrir sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Il faut bien évidemment un abonnement Apple Arcade à 4,99€ pour en profiter, ainsi que du catalogue de plus de 200 jeux.

