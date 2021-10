FINAL FANTASY VII: The First Solider sortira en novembre sur iOS

Corentin Ruffin

Ces dernières années, un style de jeu s'est particulièrement démarqué sur nos PC, consoles et mobiles. En effet, les Battle Royale ont eu un tel succès auprès des joueurs que le genre continue à s'étendre au travers de nouvelles créations. Le dernier en date est fort prometteur, puisqu'il nous provient directement du studio Square Enix et de sa série phare du nom de FINAL FANTASY.

Développé en partenariat avec Ateam Entertainment, Final Fantasy VII: The First Solider sortira sur iOS et Android en novembre. Pour l'occasion, les développeurs viennent de publier une nouvelle vidéo qui dévoile les différentes classes accessibles.

FINAL FANTASY VII: The First Solider se dévoile en vidéo

Parallèlement à l'annonce de la date de sortie, Square Enix a également dévoilé une nouvelle vidéo durant le Square Enix Presents au TGS 2021. Dans cette dernière, on y découvre les différentes classes qui seront jouables, et une petite nouvelle fait son apparition : Ninja. Celui-ci met l'accent sur la furtivité et la mobilité, avec des attaques de mêlée consistant à lancer des étoiles shuriken sur les ennemis.



Si vous n'êtes pas familier avec Final Fantasy VII : The First Solider, il s'agit d'une bataille royale de 75 joueurs où les joueurs s'affrontent pour devenir la dernière personne debout. Ils peuvent utiliser une variété d'armes à feu, d'épées et de sorts pour battre leurs adversaires et tuer des monstres pour gagner des points d'expérience.