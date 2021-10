AnandTech explique pourquoi la puce A15 est plus rapide que le dit Apple

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les nouveaux iPhone 13 d'Apple disposent du dernier processeur A15 Bionic, qui, selon la société, est 50 % plus rapide que la concurrence. Cette vague affirmation a été le point d'entrée de l'enquête d'AnandTech sur les performances, l'efficacité et les améliorations graphiques de la puce. Et surprise, celle qui est également dans le nouvel iPad mini 6 affichent des performances encore plus élevées.

Ce que vous devez savoir

AnandTech a effectué un examen détaillé de la puce A15 Bionic de l'iPhone 13.

Il s'avère que le nouveau processeur est encore plus rapide qu'Apple ne le prétendait.

AnandTech affirme que la nouvelle puce est 62 % plus rapide que la concurrence, avec d'énormes gains d'efficacité et de performances graphiques.

Par rapport à la concurrence, l'A15 n'est pas 50% plus rapide comme le prétend Apple, mais plutôt +62 % plus rapide. Bien que les noyaux plus grands d'Apple aient plus faim d'énergie, ils sont encore beaucoup plus économes en énergie.

Les secrets de la puce A15

Deux nouvelles microarchitectures CPU sont incluses dans l'A15, à la fois pour les deux cœurs de performance et les quatre cœurs d'efficacité, qui sont probablement fabriqués via un processus 5nm+, que TSMC appelle N5P, une "version améliorée des performances" de son processus 5 nm classique qui permet des fréquences maximales plus élevées.

En plus de cela, AnandTech note que le cache système de la puce A15 a été porté à 32 Mo, soit le double du cache système par rapport à l'A14. Ce doublement "éclipse la concurrence" et est un "facteur clé de l'efficacité énergétique de la puce, étant en mesure de garder les accès à la mémoire sur le même composant plutôt que de sortir vers une DRAM plus lente et plus gourmande en énergie".

Apple a également opéré une croissance de 50 % du cache de niveau 2 des cœurs de performance de l'A15, passant de 8 Mo à 12 Mo, ce qu'AnandTech appelle "humun", car il est maintenant de la même taille L2 que la puce M1 d'Apple, et plus du double par rapport à d'autres modèles comme le Snapdragon. Ces "boost" de cache aident l'A15 à obtenir des gains "impressionnants" d'une microarchitecture de base de performance qui ne diffère pas beaucoup de l'A14 de l'année dernière, tandis qu'un ALU entier supplémentaire et un sous-système de mémoire plus rapide dans les cœurs d'efficacité ne font qu'ajouter aux améliorations des performances.

Les cœurs de performance de l'Apple A15 sont extrêmement impressionnants - généralement, les augmentations de performance entraînent toujours une sorte de déficit d'efficacité, ou du moins une efficacité plate. Apple a plutôt réussi à réduire la puissance tout en augmentant les performances, ce qui signifie que l'efficacité énergétique est améliorée de 17 % par rapport aux états de performance de pointe par rapport à l'A14.

Quant à la partie GPU de la puce A15, AnandTech la qualifie d'absolument étonnant, car il présente des améliorations bien supérieures aux revendications marketing d'Apple. La seule vraie critique de l'examen est la quantité de throttling sur l'iPhone 13 Pro, ce qui, selon AnandTech, est lié au nouveau design du circuit imprimé.

Les experts disent que la conception thermique globale de l'iPhone d'Apple est "certainement parmi les pires qui soient, car elle ne répand pas bien la chaleur dans tout le corps du téléphone". Cependant, même avec leur capacité thermique quelque peu limitée, les modèles d'iPhone 13 sont "toujours beaucoup plus rapides et offrent une meilleure expérience de jeu que les téléphones concurrents".

En résumé, AnandTech affirme que les améliorations de l'A15 sont "substantielles" et estime que les améliorations de l'efficacité sont "clés" pour l'amélioration de l'autonomie de la batterie observée sur la série iPhone 13.

Bien que l'A15 ne soit pas l'itération de force brute à laquelle nous nous sommes habitués d'Apple ces dernières années, il s'accompagne de gains générationnels substantiels qui lui permettent d'être un SoC nettement meilleur que l'A14.

Il est clair que le nouvel iPhone d'Apple est un grand bond en avant par rapport à l'A14 de l'iPhone 12.