Sortie de Windows 11 : installation (fichier ISO), compatibilité, nouveautés

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3



Apple et macOS n'ont qu'à bien se tenir, car Microsoft vient de lancer la mise à jour majeure tant attendue par les utilisateurs PC, Windows 11.



Annoncé il y a quelques mois, puis suivi de plusieurs bêtas, Windows 11 débarque ce mardi 5 octobre sur une partie des ordinateurs où évoluait Windows 10. En effet, tous les PC ne sont pas compatibles, et des modèles compétitifs datant d'un an n'y ont pas droit, en tout cas pour le moment. Faisons le tour des nouveautés, de la compatibilité et de l'installation sur PC compatible, incompatible (avec ISO) et même sur Mac.

Windows 11 : des nouveautés pour la productivité

Pour cette mouture largement inspirée de macOS 11, la firme de Redmond a énormément misé sur le côté productif et sur l'ajout d'outils permettant de gagner du temps dans son travail. Une bonne idée pour celui qui fête ses 35 ans. Oui, le système d'exploitation date des années 80. Notons que Microsoft Office 2021 est également disponible ce jour pour Windows 11.

Handoff à la sauce Microsoft

Un peu à la manière d'Apple dans sa prochaine mise à jour macOS Monterey, il est désormais possible de synchroniser plusieurs terminaux, pour pouvoir passer d'un appareil à l'autre, avec une latence très faible. Une aubaine pour les professionnels qui possèdent plusieurs ordinateurs et qui vont pouvoir harmoniser le travail entre ces derniers. Il en va de même pour les utilisateurs d'écrans tactiles qui pourront désormais utiliser de nouveaux gestes, que ce soit avec leur doigt ou avec leur stylet, pour gérer et basculer entre les apps.

Un look inspiré de macOS

Les changements esthétiques de Windows 11 ne passent pas inaperçus, malgré une certaine continuité. On retrouve un style général proche de ce qu'Apple propose depuis un moment, avec la fin des tuiles carrées et la part belle aux arrondis. C'est plus moderne et plus clair (même si le mode sombre est de la partie).



Autre similarité avec l'OS de la Pomme, on retrouve désormais la barre des tâches contenant les applications en bas de l'écran, centré. Cette même barre de tâches, elle, se veut avantageuse pour les utilisateurs en regroupant les applications et les documents, avec de nouvelles animations.



On y retrouvera également des widgets, mais aussi la possibilité d'agencer vos différentes fenêtres selon vos choix, ou en utilisant des mises en page présélectionnées.



Quant au menu démarrer, il met enfin en avant les apps.

Teams intégré

Alors que le télétravail a fait un bond en avant à cause de la pandémie mondiale, Microsoft a eu la bonne idée d'aider les employés d'une entreprise à rester en contact avec leurs collègues ou leurs clients en la ajoutant la solution de visioconférence et de messagerie Teams directement dans la barre de tâches. Un plus qui pourrait par contre faire râler les partisans antitrust...



Windows 11 pour le gaming

Windows 11 intègre le support d’Auto HDR qui améliore les jeux conçus sous DirectX 11 ou supérieur. On trouve également le support de DirectStorage qui permet d'exploiter la carte graphique pour accélérer les chargements. De plus, Microsoft met en avant son Xbox Game Pass pour jouer n'importe où au catalogue de jeux de la firme.

Plus tactile que jamais

Comme prévu, Windows 11 améliore aussi l'expérience en tactile. C'est LA différence avec macOS qui ne veut toujours pas empiéter sur les platebandes d'iPadOS. Pour Windows 11, de nouveaux gestes permettent de passer d’une application à l’autre, de redimensionner les fenêtres facilement, et plus encore.

Des performances en hausse

D'un point de vue technique, Windows 11 est également là pour améliorer les performances, notamment pour les mises à jour système qui seraient 40% plus légères, se déroulant désormais en arrière-plan. Tout cela malgré des jeux de transparences, d'arrondis et d'ombrés.

Un support des apps Android

Mais quid d'Android ? Les rumeurs étaient de plus en plus présentes autour de la présence du système d'exploitation mobile de Google sur Windows 11, et c'est chose faite. Il sera possible de télécharger des applications depuis le nouveau Microsoft Store, qui a le droit à un nouveau design et mais aussi des application Android grâce à un partenariat avec l’App Store d’Amazon et Intel Bridge. Le Play Store n'est pas prévu, mais nul doute qu'il sera assez simple d'installer un APK trouvé sur le web.

Une commission 0

Le magasin, outre un rafraichissement visuel important, pense également aux développeurs et leur permet d'utiliser leur propre système de paiement pour toucher 100% des revenus. Un pic non négligeable à Apple et à Google qui prélèvent toujours de 15 à 30% de commission sur chaque achat.

L’écran bleu de la mort passe au noir

Pour la plupart des utilisateurs, Windows est synonyme d'écran bleu. Avec Windows 11, ce sera un écran noir. Mais le résultat est le même, l'ordinateur est planté.

Compatibilité Windows 11

Voici les exigences pour installer Windows 11 :

Matériel Exigence minimum Processeur 1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) RAM 4 Go Stockage Périphérique de stockage de 64 Go ou plus Microprogramme du système Démarrage sécurisé compatible UEFI TPM Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0 Carte graphique Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0 Écran Écran haute-définition (720p) d’une diagonale supérieure à 9", 8 bits par canal de couleur Connexion Internet et comptes Microsoft Windows 11 Famille nécessite une connectivité Internet et un Compte Microsoft pour terminer la configuration de l’appareil lors de la première utilisation

Comment vérifier facilement si son PC est compatible ?

Microsoft propose un outil de compatibilité pour faire la vérification du support de Windows 11. Il s'agit d'un outil officiel à télécharger à cette adresse. Après installation, il suffit de le lancer pour avoir le résultat.

Comment installer gratuitement Windows 11 sur PC ?

Si votre PC est compatible, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans les paramètres de Windows 10 puis dans la section « Mise à jour et sécurité ». La mise à jour gratuite vers Windows 11 sera alors proposée au téléchargement. Suivez les instructions.

Si votre PC n'est pas compatible officiellement, vous pouvez tout de même installer Windows 11. Il faut passer par le site de Microsoft pour télécharger le fichier ISO et procéder à l’installation. Attention, Microsoft rappelle que les les mises à jour pourraient ne pas être disponibles via Windows Update.



Et sur Mac ? Microsoft ne propose pas encore un support officiel, mais il y a une astuce pour installer Windows 11 sur Mac.

Un mot sur Windows 10

Pour terminer, Microsoft nous a confirmé que Windows 10 aura le droit à des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025. Vous avez donc le temps avant de passer sur Windows 11... ou sur un Mac.