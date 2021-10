Déjà des problèmes de stocks et du retard sur la nouvelle Apple Watch 7

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Depuis 14h00, les clients Apple peuvent précommander leur Apple Watch Series 7, celle-ci est disponible en version aluminium, acier inoxydable et titane. Les tarifs commencent à partir de 429€ et visiblement ce prix plutôt élevé ne semble pas refroidir les consommateurs qui se sont... littéralement lâchés sur l'Apple Watch nouvelle génération.

Les commandes ont très vite explosé

Si on pouvait penser que le peu de nouveautés sur l'Apple Watch Series 7 pourrait provoquer une déception au niveau de la précommande, il n'en a finalement rien été. Dès l'ouverture de l'Apple Store en ligne, l'application iOS a commencé à présenter des signes de faiblesse chez de nombreux utilisateurs qui ont dû se rapprocher de la version web sur Mac ou PC.

Très vite, les premières configurations d'Apple Watch ont vu les délais exploser. Pour un grand nombre de modèles, en moins de 10 minutes, le délai de livraison initial prévu le 15 octobre est monté jusqu'à début novembre et ça continue progressivement !



La hausse spectaculaire du délai de livraison n'est pas que sur les Apple Watch les moins chères, on retrouve facilement 1 mois de délai pour des Apple Watch en Acier inoxydable et Titane à plus de 700€.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est : est-ce que la demande a été plus forte que le prévoyait Apple ou la firme de Cupertino n'a pas réussi à produire un stock suffisant ?

Quelques jours avant l'Apple Event du 14 septembre, plusieurs rapports très sérieux avaient mentionné un ralentissement impressionnant de la production des Apple Watch Series 7 chez les partenaires d'Apple. La montre connectée serait tellement difficile à produire que cela a provoqué une baisse de la qualité, ce qui a sans surprise poussé Apple à interrompre temporairement l'assemblage pour revoir certaines choses.



Si l'Apple Watch Series 7 a pris plus de temps à être disponible que les quatre modèles d'iPhone 13, c'est principalement pour cet imprévu sur la production. De plus, la 7e génération d'Apple Watch a tellement de configurations différentes que les stocks doivent être difficiles à organiser !

Comment avoir une Apple Watch Series 7 vendredi prochain ?

Que ça soit chez Apple ou les revendeurs, ne comptez pas sur la livraison à domicile ou en point relais pour obtenir l'Apple Watch Series 7 le 15 octobre.

Si acquérir la nouvelle montre connectée est pour vous une "urgence absolue", rapprochez-vous des Apple Store le 15 octobre, allez-y à l'ouverture et vous aurez probablement plusieurs dizaines de modèles en stock.



Pareil pour les revendeurs, que ce soit La Fnac, Darty, Boulanger... Ils existent des stocks réservés exclusivement aux ventes en ligne et d'autres pour les magasins. Pareil que pour les Apple Store, il est fortement conseillé d'être présent dès l'ouverture du magasin pour espérer en acheter une.