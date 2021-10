Get Together : une aventure coopérative sur iOS, Android et PC

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si vous trouvez les jeux solo un peu fades, sachez que Get Together pourrait particulièrement vous plaire. Conçu pour être joué à deux, le nouveau titre des Studios Sterneck se présente comme un puzzle intelligent coopératif. Beaucoup de jeux vidéos s'apprécient encore mieux à plusieurs, mais celui-ci rend le multi obligatoire.





Get Together: A Coop Adventure arrive sur mobile et PC

Dans Get Together, ce qui est intéressant, c'est que vous devrez réellement communiquer avec un partenaire afin de progresser. La prémisse est que le personnage principal est divisé en deux êtres différents, séparés en leurs propres mondes légèrement différents l'un de l'autre. Vous jouez à travers une version du monde tandis que votre partenaire joue à travers l'autre, et vous devrez littéralement vous parler afin de résoudre les différents puzzles que vous rencontrez dans les deux versions du monde. L'ensemble est joliment réalisé, avec une bande-son soignée qui vous met dans une ambiance unique.



Regardez la vidéo trailer :

- Le but, c'est de se retrouver -

Un jeu de puzzle et d'aventure en coop, dans lequel vous et un ami plongez dans une expérience éthérée pour résoudre des mystères et découvrir des histoires oubliées.

Embarquez dans l'aventure d'un explorateur malchanceux qui a été scindé en deux êtres, séparés l'un de l'autre. Tout comme eux, vous jouez chacun de votre côté, sur l'appareil de votre choix.



Utilisez la communication comme outil principal pour explorer les similitudes et les différences entre vos mondes, et coopérez pour surmonter les obstacles en travers de vos chemins.



Réussirez-vous à vaincre ces défis et à vous retrouver ?

Ce concept vous parle ? C'est normal, car les développeurs se sont inspirés de jeux comme We Were Here et Keep Talking et Nobody Explodes, ainsi que le très cool Tick Tock : A Tale for Two qui a été lancé sur plusieurs plates-formes. Et pour ne rien gâcher, le jeu est cross-plateform et vous pouvez jouer avec quelqu'un d'autre avec n'importe quelle combinaison d'appareils iOS, Android ou PC.

Si vous aimez aussi ce genre d'expériences coopératives, la sortie officielle est datée au 14 octobre à 3,99€ sur iOS, Android et PC sur Steam.

Télécharger le jeu Get Together: A Coop Adventure