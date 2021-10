Bientôt 3 tailles de MacBook Pro 2021 : 13, 14 et 16 pouces ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Vous le savez, le 18 octobre prochain devrait être consacré aux nouveaux Mac, et notamment les MacBook Pro 2021 qui devraient renouveler la gamme à la faveur de changements importants et l'introduction d'une taille d'écran supplémentaire (14 pouces). Mais que va-t-il se passer pour le MacBook Pro 13 pouces actuels ?



Quelles nouveautés pour les MacBook Pro 2021 ?

Selon les dernières rumeurs, le nouveau MacBook Pro M1X sera disponible en deux tailles : 14 pouces et 16 pouces. Les deux ordinateurs Apple devraient obtenir un design rafraîchi, le retour du port HDMI, un emplacement pour carte SD, un port de recharge MagSafe, une webcam 1080p et un écran Mini-LED 120 Hz.

Il apparait probable que les modèles 14 pouces et 16 pouces seront disponibles dans les mêmes configurations, à commencer par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage d'office. Cela n'est pas surprenant puisque la puce M1 actuelle est fondamentalement la même parmi tous les modèles de Mac et d'iPad dans lesquels elle officie, avec seulement quelques légères variations au niveau du nombre de coeurs GPU. On s'attend d'ailleurs à ce que la puce M1X aille beaucoup plus loin avec une puissance pratiquement doublée par rapport à la M1 qui écrasait déjà 99% de la concurrence.

Bien qu'Apple n'ait pas encore introduit de MacBook Pro 16 pouces avec puce Apple Silicon, il existe déjà un MacBook Pro M1, ce qui pose question sur la mise à jour de la semaine prochaine. Mais il est peu probable que la firme supprime le modèle 13 pouces d'entrée de gamme.

Bien que le MacBook Pro M1 soit plus que capable d'effectuer des tâches lourdes, Apple a conservé des modèles plus chers du MacBook Pro 13 pouces avec processeurs Intel pour les personnes qui ont besoin de choses que les Mac M1 ne peuvent pas offrir comme 32 Go de RAM. C'est précisément ce que le nouveau MacBook Pro M1X 14 pouces va proposer, en remplaçant certainement le modèle Intel.

La nouvelle gamme de MacBook Pro en 2021

Cette année pourrait être celle qui verra cohabiter trois tailles de MacBook Pro, à l'instar de ce qu'Apple fait avec l'iPhone (et peut-être avec l'Apple Watch 8).

Voici à quoi ressemblera la nouvelle gamme de MacBook Pro 2021 :

MacBook Pro M1 13 pouces (LCD)

MacBook Pro M1X 14 pouces (miniLED)

MacBook Pro M1X 16 pouces (miniLED)

En outre, il est possible que la société basée à Cupertino conserve encore quelque temps le MacBook Pro Intel 16 pouces dans la gamme, encore une fois, en raison de limitations matérielles. En effet, ce dernier peut monter jusqu'à 64 Go de RAM et gérer certaines périphériques qui ne sont pas encore tout à fait compatibles avec les puces Apple Silicon.



Il faudra probablement attendre l'an prochain et l'avènement des MacBook Pro avec puce M2 et M2X pour avoir une gamme entièrement basée sur ARM...

Dans tous les cas, nous en saurons plus lundi 18 octobre à partir de 19 heures. Le keynote sera à suivre en direct et en français sur iPhoneSoft. Ce sera également l'occasion de découvrir MacOS 12 Monterey en version finale et certainement les AirPods 3 tant attendus.