Le WSJ confirme des AirPods Pro 2 avec capteur de température

Un nouveau bug qui peut vous concerner vient d'être relayé massivement sur Reddit. Selon les retours, les commandes vocales via Siri ne fonctionnent pas sur certains AirPods Pro. Un problème qui...

Apple déploie ce soir de nouvelles versions logicielles pour plusieurs de ses écouteurs sans fil et casques. Comme à son habitude, la firme de Cupertino ne mentionne pas les correctifs,...

Si vous êtes en possession des AirPods Pro ou d'un AirPods Max, cette nouvelle devrait vous rassurer. Grâce à iOS 15 et le dernier firmware 4A400 des AirPods, il est enfin possible de tracer ses...

En revanche, plusieurs sources ont déclaré au Wall Street Journal que les AirPods dotés de fonctionnalités de santé ne devraient pas être lancés en 2022 et pourraient ne jamais être libérés. Alors, qu'en penser ? Est-ce une nouveauté prévue sur les AirPods Pro 2 ou pour la génération suivante ? En attendant, Apple devrait lancer les AirPods 3 lundi prochain lors du keynote Unleashed .

Autre sujet, Apple a publié sa fonctionnalité " Conversation Boost " pour AirPods Pro la semaine dernière, qui augmente le volume et la clarté des personnes directement devant le porteur. Il n'est pas clair si les nouvelles fonctions des appareils auditifs explorées par Apple sont une extension de cette nouveauté ou une fonctionnalité entièrement différente spécifique à l'appareil auditif. Les AirPods disposent déjà de microphones, d'un amplificateur et d'un processeur, fournissant la base de la fonctionnalité des appareils auditifs.

Les AirPods axés sur la santé utiliseraient également des capteurs de mouvement pour surveiller la posture d'un porteur et l'alerter lorsqu'il s'affaisse dans le but d'améliorer la position de ce dernier.

La rumeur court que les nouveaux AirPods disposent de fonctions de surveillance de l'état de santé depuis un certain temps, des dirigeants d'Apple faisant même quelques teasing autour de cela. Alors que les rapports précédents n'ont spéculé que sur les caractéristiques de santé qui pourraient être intégrées aux AirPods, le rapport du WSJ est la première confirmation des caractéristiques spécifiques à venir.

Apple développerait actuellement des AirPods Pro avec des fonctionnalités de santé, y compris la surveillance de la température corporelle et de la posture, et la possibilité de fonctionner comme appareil auditif, selon le Wall Street Journal .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.