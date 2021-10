Luna Display permet d'afficher un écran Windows sur un iPad

Luna Display 5.0 est la dernière version accessible aux utilisateurs. Grâce à celle-ci, il devient possible de transformer l'écran de son iPad en second écran de son PC Windows. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Luna Display : un partage d'écran sans fil entre Windows et Apple

En attendant la sortie de la fonction Universal Control d'Apple dont nous vous reparlerons un peu plus tard dans la matinée, parlons de Astropad. Grâce à son logiciel Luna Display et son dongle, Astropad offre la possibilité aux utilisateurs de partager l'écran d'un Mac sur un autre Mac ou sur un iPad.

Un système plutôt pratique qui permet de travailler sur les deux supports en même temps comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais la société ne s'est pas arrêtée en si bon chemin.



Comme l'indique le communiqué officiel, grâce à Luna Display 5.0, il devient également possible d'afficher l'écran d'un PC Windows sur un iPad. Une fois la dernière mise à jour effectuée et le dongle correctement connecté, vous pourrez utiliser votre iPad comme second écran de votre PC principal Windows, plutôt pratique.



Le dongle est vendu au prix de 130 $ avec une réduction immédiate de 20% jusqu'au 15 octobre ainsi qu'une livraison gratuite. Comme expliqué plus haut, Apple va bientôt sortir une fonction similaire pour ses appareils mais pour ce qui est du partage d'écran entre un iPad et un PC Windows, Luna Display sera l'outil idéal.



