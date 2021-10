Une première photo du MacBook Pro M1X avec encoche ?

Il y a 35 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Suite à une rumeur douteuse selon laquelle les prochains MacBook Pro 2021 pourraient comporter une encoche en haut de l'écran, une photo présumée du prochain ordinateur Apple avec une encoche a été partagée aujourd'hui par le compte Weibo AnyTurtle999, et repéré par le compte Twitter de DuanRui.

Une image du MacBook Pro 2021 à l'origine douteuse

Une vue rapprochée de l'encoche présumée en haut de l'image semble montrer une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante pour True Tone. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de Reddit a affirmé que le prochain MacBook Pro M1X ne comportera pas Face ID malgré une encoche, avec un capteur Touch ID qui devrait rester au-dessus du clavier pour l'authentification.

La photo floue ne donne pas vraiment confiance. Cependant, si elle est authentique, cela confirme que les prochains modèles haut de game pourraient comporter des bordures très fines autour de l'écran.

Dans la version bêta de macOS Monterey, nous avions découvert des résolutions d'affichage potentielles de 3024x1964 et 3456x2234 pixels pour les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. C'est un affichage quasiment 16/10, comme les Mac actuels. Si on soustrait 74 pixels en hauteur, on arrive alors à ce ratio, ce qui permet de penser que les 74 pixels serviront à l'encoche.



Pour en avoir le coeur net, il faudra patienter jusqu'à lundi 19 heures, heure de Paris. Apple tiendra son deuxième keynote de rentrée 2021 avec la présentation des MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces et les AirPods 3. Les futurs ordinateurs portables devraient inaugurer un nouveau design plus plat, un écran miniLED, un port HDMI, un lecteur de carte SD ou encore le retour du MagSafe. En revanche, la Touch Bar devrait disparaître d'après plusieurs sources.