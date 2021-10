DC Heroes & Villains : un nouveau jeu mobile en approche

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Durant la nuit de samedi à dimanche, les amateurs de comics et de superhéros ont eu le droit à un évènement très attendu : le DC Fan Dome. Durant ce live, de belles annonces ont été faites : on pense notamment aux bandes-annonces de The Batman, Gotham Knights, ou encore Suicide Squade Kill the Justice League.

Mais, les responsables du géant du comics avaient également quelques surprises dans les valises, notamment le futur jeu vidéo mobile du nom de DC Heroes & Villains. Une annonce alléchante, qui manque encore d'informations, mais qui permet de lever le voile. Le premier trailer du jeu :

DC Heroes & Villains : les superhéros de retour sur nos mobiles

Belle petite surprise pour les fanatiques de DC et des jeux mobiles, puisque pendant l'évènement DC Fan Dome, la célèbre société a fait la présentation de DC Heroes & Villains. Prévu pour 2022, le jeu est développé en partenariat avec le studio canadien Ludia, spécialisé dans les jeux mobiles : ils ont déjà donné vie à Jurassic World Alive, Harry Potter : Hogwarts Mystery ou encore DreamWorks Dragons : Titan Uprising.



Pour le concept, on retrouvera un RPG avec des mécaniques de puzzle qui vous demandera de créer une équipe mélangeant superhéros et vilains. On a hâte d'en savoir plus !