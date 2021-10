Une encoche aussi sur le MacBook Air 2022 ?

Il y a 36 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le MacBook Air de nouvelle génération qui devrait sortir en 2022 pourrait imiter les MacBook Pro qui seront dévoilés demain lors du Keynote Unleashed selon une fuite dont l’auteur avait annoncé la même chose pour la gamme Pro.

Un MacBook Air 2022 qui donne envie

Dans un forum technique sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, le leaker Ty98 a déclaré que le MacBook Air 2022 comprendra la même encoche qu'Apple va introduire pour le MacBook Pro.

Il a également déclaré que le MacBook Air "aura l'air beaucoup mieux" car Apple prévoit de revoir le design. Le MacBook Air a depuis longtemps une difference de taille entre l'arrière épais et l’avant plus mince. La fuite affirme que le prochain MacBook Air aura un design "très rond et léger". On aurait pensé qu’il serait plutôt anguleux, comme les derniers iPhone et iPad.

D'autres rumeurs sur le MacBook Air ont déjà suggéré qu'Apple prévoyait une version plus mince et plus légère de la machine avec des bordures plus fines autour de l’écran que le modèle actuel. Il devrait disposer d'un rétro éclairage mini-LED de 13 pouces, de plusieurs options de couleur et d'une version mise à jour de la puce M1, certainement nommée M2.



Qui préfère attendre le MacBook Air 2022 plutôt que le MacBook Pro 2021 qui sera lancé demain ?