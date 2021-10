Des puces nommées M1 Pro et M1 Max sur les MacBook Pro 2021 ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



À 24 heures du lancement tant attendu des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés, de nouvelles fuites nous apprennent qu'Apple pourrait appeler les puces qui alimentent les prochains ordinateurs portables "M1 Pro" et "M1 Max". C'est la première fois que l'on entend ces noms. Jusqu'à présent, tout le monde s'accordait sur M1X.

M1 Pro et M1 Max ? Des noms de puce façon iPhone !

Le nouveau MacBook Pro 2021 sera alimenté par la deuxième génération de puce Apple, avec jusqu'à 10 cœurs de processeur, dont 8 cœurs haute performance et 2 cœurs économes en énergie. Du côté de la carte graphique intégrée, Apple devrait proposer deux variantes avec 16 ou 32 cœurs de GPU.

Si la fiche technique a été en partie dévoilée par Bloomberg fin 2020, le débat actuel porte finalement sur le nom de la puce Mac de nouvelle génération d'Apple. Certains ont spéculé sur "M1X", tandis que d'autres pensent qu'Apple aurait simplement choisi "M2" pour signifier le saut de performance plus considérable par rapport à la M1. Cependant, dans une nouvelle fuite explique qu'il faut s'attendre à "M1 Pro" et "M1 Max".

© TheAppleHub

La nouvelle provient de la newsletter Power On de Mark Gurman qui a eu vent de cette nomenclature par un développeur Mac. Les noms de puce "M1 Pro" et "M1 Max" sont apparus, aux côtés des mêmes résolutions d'écran pour les prochains MacBook Pro 2021 vu le mois dernier dans la bêta de macOS Monterey. Bien que les noms soient apparus dans les logs de certaines application, Gurman dit qu'Apple pourrait finalement ne pas adopter cette approche de nommage potentiellement confuse.

Le développeur susmentionné me dit que de nouvelles puces MacBook Pro sont apparues dans les logs sous les noms "M1 Pro" et "M1 Max". Je ne dis pas qu'Apple prendra cette direction avec ses noms commerciaux réels, mais c'est une autre possibilité - bien que plus confuse. Nous le saurons avec certitude dans environ 24 heures.

Par le passé, Apple a ajouté "X" et "Z" à ses noms de puces pour représenter les itérations mises à niveau de la puce de base. Par exemple, avec l'iPad Pro 2018, Apple a étiqueté la puce A12X, basée sur la puce A12 pour l'iPhone XS. Et l'iPad Pro 2020 avait eu droit à la puce A12Z.

Apple devrait présenter le nouveau MacBook Pro 2021 de long en large lors du keynote numérique de lundi. En plus des nouveaux MacBook Pro qui inaugureront un nouveau design, un écran miniLED, une puce M1 Pro / Max et le retour des ports HDMI, SD Card et MagSafe, Apple pourrait annoncer un Mac mini haut de gamme, les AirPods de troisième génération, et même un iMac plus grand. Et Gurman confirme que les nouveaux Mac pourraient aller jusqu'à 64 Go de RAM, alors que les modèles M1 sont limités à 16 Go de RAM actuellement.



iPhoneSoft couvrira l'événement d'Apple avec un direct en français sur notre page keynote.