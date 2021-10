La liste des jeux N64 et Genesis jouables sur Nintendo Switch

Alban Martin

Vous le savez certainement, l'abonnement au Nintendo Switch Online coûte 20€ par an pour un abonnement individuel et 35€ par an pour un abonnement familial qui prend en charge jusqu'à huit membres de la famille. L'abonnement est livré avec une bibliothèque pleine de jeux classiques qui étaient initialement disponibles sur la Nintendo Entertainment System (ou NES) et la Super Nintendo Entertainment System (ou SNES) qui ont été lancées en 1985 et 1990, respectivement. Mais dans quelques jours, on retrouvera également les jeux de N64 et Genesis.

Les jeux de N64 sur la Switch

La conférence Nintendo Direct de septembre 2021 a révélé un nouveau niveau de tarification et une nouvelle collection de jeux dans le pack d'extension à venir le 25 octobre 2021. Le pack d'extension comprend l'abonnement au modèle de base, ainsi que les jeux de la Nintendo 64 et de la Sega Genesis, qui sont sortis en 1996 et 1988, respectivement. Nintendo a déclaré que de nouvelles manettes inspirées de la Nintendo 64 et de la Sega Genesis originales seront disponibles au prix de 50 $ chacune. Un abonnement individuel à Nintendo Switch Online avec le pack d'extension sera de 40€ par an au lieu de 20€, tandis que le plan familial coûtera désormais 70€ au lieu de 35€ par an. Une manière de monétiser l'ajout de titres phares comme Mario Kart 64 qui nous a tous fait chavirer dans les années 90.

Nintendo sort régulièrement de nouveaux titres pour NES et SNES Nintendo Switch Online, nous avons également mis la liste en-dessous. Tout cela est évidemment jouable sur la nouvelle Switch OLED.



Quels jeux Nintendo 64 sont disponibles avec Nintendo Switch Online ?

Le pack d'extension qui comprend les titres Nintendo 64 et Sega Genesis sortira fin octobre 2021. Il y a huit jeux prévus pour la sortie du lancement du pack d'extension :

Super Mario 64

Mario Kart 64

StarFox 64

Yoshi's Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack Covert Operation

Mario Tennis

Dr. Mario 64

Nintendo a également divulgué les jeux qui seront disponibles au service à l'avenir. Sept autres jeux sortiront quelque temps après le lancement :

The Legend of Zelda: Majora's Mask

F-Zero X

Mario Golf

Pokemon Snap

Kirby 64 The Crystal Shards

Paper Mario

Banjo Kazooie

Quels jeux Sega Genesis sont disponibles avec Nintendo Switch Online ?

Les jeux Sega Genesis rejoindront les jeux N64 lors du lancement du pack d'extension fin octobre 2021. Le lancement de ces 14 jeux est prévu.

Castlevania Bloodlines

Contra Hard Corps

Dr. Robtnik's Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

Musha

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic The Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider

Y a-t-il des jeux exclusifs Nintendo Switch Online ?

À l'occasion, Nintendo sort un jeu spécial en ligne exclusif Nintendo Switch. Actuellement, les deux jeux disponibles sont Tetris 99 et Pac-Man 99, deux versions uniques du genre "battle royale".

Quels jeux NES sont disponibles avec Nintendo Switch Online ?

NES Nintendo Switch Online a été lancé à l'origine avec 20 titres, mais ce nombre ne cesse d'augmenter. Voici tous les jeux NES inclus avec votre abonnement Nintendo Switch Online en août 2021.

Adventures of Lolo

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Donkey Kong 3

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Fire 'n Ice

Ghosts'n Goblins

Gradius

Ice Climber

Ice Hockey

The Immortal

Journey to Silius

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Kung-Fu Heroes

The Legend of Zelda

Mario Bros.

Metroid

Mighty Bomb Jack

NES Open Tournament Golf

Nightshade

Ninja Gaiden

Ninja JaJaMaru-kun

Pro Wrestling

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

River City Ransom

Rygar

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team

Shadow of the Ninja

Soccer

Solomon's Key

Star Soldier

StarTropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Super Mario Bros 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

Tennis

TwinBee

Vice: Project Doom

Volleyball

VS. Excitebike

Wario's Woods

Wrecking Crew

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link

Quels jeux SNES sont disponibles avec Nintendo Switch Online ?

Nintendo a commencé à ajouter des titres SNES à Nintendo Switch Online en septembre 2019, en commençant par une bibliothèque de 20 jeux et en ajoutant régulièrement d'autres. Voici tous les jeux disponibles en juillet 2021.