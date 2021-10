La suppression de la Touch Bar confirmée sur les MacBook Pro 2021

Il y a 1 heure

Alban Martin

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 de taille 14 pouces et 16 pouces disposeront d'une rangée redessinée de touches de fonction en lieu et place de la Touch Bar, et chaque touche aurait la même largeur et la même hauteur que les touches alphanumériques du reste du clavier, selon les rumeurs et les schémas divulgués vus par nos confrères de MacRumors.

Un clavier complètement physique sur les MacBook Pro 2021 ?

Les rumeurs Apple ont été très nombreuses ces derniers jours autour des MacBook Pro 2021 avec notamment une question sur une encoche possible en haut de l'écran. Si cela n'est pas encore confirmé, tout comme l'écran miniLED 120 Hz, en revanche, la disposition du clavier repensé ne laisse que peu de doutes.

Avant qu'Apple n'introduise la Touch Bar en octobre 2016, le MacBook Pro comportait une rangée étroite de touches de fonction qui avaient individuellement un profil plus petit que les touches alphanumériques. Cependant, au lieu d'une Touch Bar qui n'aura jamais été adoptée, les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient avoir une gamme complète de touches de fonction physique, similaire au Magic Keyboard qu'Apple fournit avec l'iMac 24 pouces.

La première suggestion de ce changement est venue de l'analyste fiable Ming-Chi Kuo en janvier dernier, lorsqu'il a signalé qu'Apple travaillait sur deux nouveaux modèles de MacBook Pro présentant d'importants changements de conception. Depuis lors, Mark Gurman de Bloomberg n'a cessé de dire que la Touch Bar serait supprimée cette année. Compte tenu de l'accumulation de preuves, nous sommes presque certains que la bande d'écran tactile OLED au-dessus du clavier ne reviendra pas.

La première preuve réelle du changement est apparue en avril, lorsque les schémas d'un MacBook Pro inédit ont été volés au fournisseur taïwanais d'Apple Quanta Computer par le groupe de ransomwares connu sous le nom de REvil. Outre la suppression de la Touch Bar, on y apprenait le retour d'un port HDMI, d'un emplacement pour carte SD et MagSafe, et avec le recul, potentiellement d'un écran à encoche.

Les schémas montraient une disposition complète du clavier, y compris une rangée supérieure de touches de fonction et un bouton Touch ID, tous schématisés individuellement à la même hauteur et largeur que les touches alphanumériques, et en raison de la plus grande surface du clavier, un trackpad plus petit en dessous.

Un mois après la fuite de REvil, la nouvelle disposition du clavier a également été vue dans les rendus, censé être basés sur des images divulguées, du prochain MacBook Air d'Apple, généreusement publiés par Jon Prosser.

La rumeur la plus récente concernant le nouveau clavier des MacBook Pro M1X date de la semaine dernière, celle qui annonçait une encoche justement.

La Touch Bar a toujours été une fonctionnalité clivante. Certains la critiquaient pour le manque de contrôles physiques pour des fonctions clés comme le volume sonore ou la luminosité. D'autres appréciaient les possibilités offertes selon le contexte. Apple avait déjà eu tord de passer sur un clavier papillon entre 2015 et 2019, mais elle a su faire machine arrière. Nous confirmerons tout cela dans quelques heures, les nouveaux modèles de MacBook Pro devant être annoncés plus tard aujourd'hui, lundi 18 octobre, lors de l'événement "Unleashed" d'Apple. Un keynote à suivre en direct et en français sur notre site.